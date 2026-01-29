Ένα νέο επεισόδιο οπαδικής βίας στη Νάπολη επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα των συγκρούσεων μεταξύ οργανωμένων οπαδών σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως το φαινόμενο ακόμα υπάρχει.

Σύμφωνα με τις Ιταλικές Αρχές, το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα Champions League Νάπολι–Τσέλσι, σε περιοχή εκτός γηπέδου.

Ομάδα των οργανωμένων οπαδών Ultras της Νάπολη επιτέθηκε σε παμπ στη συνοικία Chiaia, όπου είχαν συγκεντρωθεί φίλαθλοι της Τσέλσι, προκαλώντας υλικές ζημιές και πανικό, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι Ιταλικές Αρχές επισημαίνουν ότι παρόμοια επεισόδια παρατηρούνται συχνά σε ευρωπαϊκές πόλεις που φιλοξενούν αγώνες υψηλού ρίσκου, ιδίως όταν εμπλέκονται οργανωμένοι πυρήνες οπαδών με ιστορικό βίαιων ενεργειών.

Η Ιταλική Αστυνομία και οι Καραμπινιέροι επενέβησαν άμεσα στο σημείο, με αποτέλεσμα τη διάλυση της ομάδας των δραστών.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, στο πλαίσιο έρευνας για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.