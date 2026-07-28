Μια βαθιά συγκινητική στιγμή έζησε στη Νάπολη ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι της ιταλικής πόλης, ο πρώην ισχυρός άνδρας του «Μεγάλου Μήλου», όπως έχει χαρακτηριστεί η Νέα Υόρκη, βρέθηκε τετ α τετ με την οικογενειακή του ιστορία, αντικρίζοντας τα πρόσωπα των παππούδων του σε μια εμβληματική γιγαντοτοιχογραφία αφιερωμένη στους Ιταλούς μετανάστες που ταξίδεψαν τον προηγούμενο αιώνα για την Αμερική.

Συνάντηση με την ιστορία στο λιμάνι της Νάπολης

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης επισκέφθηκε το λιμάνι της Νάπολης, από όπου πριν από δεκαετίες αναχωρούσαν τα καράβια της μετανάστευσης με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκεί, στάθηκε φανερά συγκινημένος μπροστά από μια εντυπωσιακή τοιχογραφία που φιλοτεχνήθηκε για να τιμήσει τους χιλιάδες ανθρώπους που άφησαν την πατρίδα τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Ανάμεσα στις μορφές των μεταναστών που δεσπόζουν στο έργο, ο Ντε Μπλάζιο αναγνώρισε τα πρόσωπα του Τζοβάνι Ντε Μπλάζιο και της Άννα Μπριγκάντι, των παππούδων του από την πλευρά του πατέρα του.

Βίντεο δείχνει τον Μπιλ ντε Μπλάζιο να συγκινείται στη θέα της τοιχογραφίας:

Πραγματικές μορφές από το παρελθόν

Η τοιχογραφία αποτελεί έργο του γνωστού καλλιτέχνη Βιτόριο Βαλιάντε.

Για τη δημιουργία της, ο Βαλιάντε βασίστηκε σε αυθεντικές, παλιές φωτογραφίες της εποχής.

Όλα τα πρόσωπα που απεικονίζονται στο εικαστικό αυτό έργο υπήρξαν υπαρκτά πρόσωπα, τα οποία επιβιβάστηκαν από το συγκεκριμένο λιμάνι της Νάπολης με προορισμό τη Νέα Υόρκη, κουβαλώντας τις ελπίδες τους για μια νέα ζωή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η παρουσία των προγόνων του Ντε Μπλάζιο στο έργο υπογραμμίζει τη ζωντανή γέφυρα που συνδέει μέχρι σήμερα τις δύο πόλεις.