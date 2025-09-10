Ένα δείγμα που συλλέχθηκε από το ρόβερ «Perseverance Mars» της NASA από μια αρχαία ξηρή κοίτη ποταμού στον κρατήρα Jezero στον πλανήτη Άρη θα μπορούσε να περιέχει στοιχεία αρχαίας μικροβιακής ζωής.

Το δείγμα, που λήφθηκε από έναν βράχο με το όνομα «Cheyava Falls» πέρυσι, περιέχει πιθανές βιο-υπογραφές, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Nature.

«Μια πιθανή βιο-υπογραφή είναι μια ουσία ή δομή που μπορεί να έχει βιολογική προέλευση, αλλά απαιτεί περισσότερα δεδομένα ή περαιτέρω μελέτη πριν καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με την απουσία ή την παρουσία ζωής», αναφέρει η NASA.

«Αυτό το εύρημα από το Perseverance, είναι ότι πιο σημαντικό έχουμε σχετικά με την ανακάλυψη ζωής στον Άρη. Η αναγνώριση μιας πιθανής βιο-υπογραφής στον Κόκκινο Πλανήτη είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη και μια ανακάλυψη που θα προωθήσει την κατανόησή μας για τον Άρη», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Sean Duffy.

«Αυτό το εύρημα είναι το άμεσο αποτέλεσμα της προσπάθειας της NASA να σχεδιάσει στρατηγικά, να αναπτύξει και να εκτελέσει μια αποστολή ικανή να προσφέρει ακριβώς αυτό το είδος επιστήμης – την αναγνώριση μιας πιθανής βιο-υπογραφής στον Άρη», δήλωσε η Nicky Fox, αναπληρώτρια διευθύντρια της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσινγκτον.

Το ρόβερ που «περιφέρεται» στον Άρη από το 2021 δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα ζωή. Αντ’ αυτού, φέρει ένα τρυπάνι για να διαπερνά βράχους και σωλήνες προκειμένου να συγκρατεί δείγματα που συλλέγονται από μέρη που έχουν κριθεί ως τα πιο κατάλληλα για να φιλοξενήσουν ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Όταν το Perseverance εκτοξεύτηκε το 2020, η NASA ανέμενε τα δείγματα από την επιφάνεια του Άρη πίσω στη Γη στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αλλά αυτή η ημερομηνία μετατέθηκε στη δεκαετία του 2040 καθώς το κόστος εκτοξεύτηκε στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, καθυστερώντας την προσπάθεια ανάκτησης.

Μέχρι να μεταφερθούν τα δείγματα από τον Άρη με ρομποτικά διαστημόπλοια ή αστροναύτες, οι επιστήμονες θα πρέπει να βασίζονται σε γήινους αντικαταστάτες και εργαστηριακά πειράματα για να αξιολογήσουν το ζήτημα της αρχαίας ζωής στον Άρη.