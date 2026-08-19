Οκτώβριος του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τον Trump Tower για ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης, προκειμένου να παραστεί σε ακόμα μία από τις νομικές του υποθέσεις. Έξω από το κτίριο, η αυτοκινητοπομπή περίμενε ήδη στην είσοδο, όμως η ομάδα του βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο πρόβλημα: δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση για τη Νάταλι Χαρπ.

Ωστόσο, η ιδιαίτερα αφοσιωμένη συνεργάτιδά του, η οποία είχε καταφέρει να ανήκει στο στενό του περιβάλλον, αρνήθηκε κατηγορηματικά να μείνει πίσω. Σύμφωνα με δύο πηγές, τις οποίες επικαλείται το CNN, στο λόμπι του Trump Tower προκλήθηκε έντονο επεισόδιο, με τη Χαρπ να υποστηρίζει σθεναρά ότι ο ίδιος ο Τραμπ της είχε ζητήσει να τον συνοδεύσει.

Όταν επιβεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε κενό κάθισμα, προχώρησε σε μια ακραία κίνηση: σκαρφάλωσε στο χώρο των αποσκευών ενός SUV της συνοδείας για να μη χάσει τη διαδρομή.

Το άγνωστο αυτό περιστατικό αποτυπώνει, κατά το αμερικανικό δίκτυο, την ισχυρή θέση που κατάφερε να αποκτήσει η Χαρπ τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας πλέον μια σχεδόν μόνιμη παρουσία στο πλευρό του.

Η συμπεριφορά και οι τακτικές της έχουν κατά καιρούς προκαλέσει τη δυσαρέσκεια ανώτερων στελεχών, ενώ δεν έλειψαν και οι προσπάθειες να περιοριστεί η επιρροή της. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής καμία αντίδραση δεν φαίνεται να έχει κλονίσει τη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η δημόσια δήλωση πως της «έσωσε» τη ζωή

Η Χαρπ εργαζόταν παλαιότερα ως παρουσιάστρια σε συντηρητικό κανάλι και εντάχθηκε στην ομάδα του Τραμπ αφότου υποστήριξε δημόσια πως εκείνος της είχε «σώσει τη ζωή».

Με τον χρόνο, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους διαύλους επικοινωνίας του με τον έξω κόσμο. Μεταφέρει μηνύματα από πολιτικούς συμμάχους, κανονίζει συναντήσεις, συντάσσει αναρτήσεις για το Truth Social και φροντίζει να του προμηθεύει συνεχώς εκτυπωμένα θετικά δημοσιεύματα.

«Δεν αμφιβάλλει, δεν αμφισβητεί»

Όλα αυτά τα εκτελεί παραμένοντας σχεδόν αδιάλειπτα σε απόσταση αναπνοής από τον ίδιο.

«Του αρέσει η προσοχή και το γεγονός ότι είναι 100% αφοσιωμένη και πιστή», ανέφερε σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Η αναφορά που την έφερε στην επικαιρότητα

Η παρουσία της Χαρπ δίπλα στον Τραμπ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα, όταν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Τζον Όσοφ, αναφέρθηκε σε εκείνη κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του που έγινε viral.

Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια σχολίασε καυστικά τα ταξίδια του Τραμπ «με τη Νάταλι στο προφανώς ανυπεράσπιστο ιπτάμενο παλάτι τους, δώρο του εμίρη του Κατάρ».

Η αιχμή αυτή σχετιζόταν με το γεγονός ότι η Χαρπ ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους ανθρώπους που συνόδευσαν τον πρόεδρο όταν, τον περασμένο Ιούλιο, επιβιβάστηκε μυστικά σε μικρότερο αεροσκάφος για να αποχωρήσει από την Τουρκία λόγω απειλής από το Ιράν.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου, ο οποίος επιτέθηκε στον Όσοφ αποκαλώντας τον «αξιολύπητο» και «αποτυχημένο». Παράλληλα, το όνομα της Χαρπ έγινε θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο «ανθρώπινος εκτυπωτής»

Η ταχύτατη ανέλιξή της στον κύκλο του Τραμπ οφείλεται κυρίως στην απόλυτη αφοσίωση που επιδεικνύει από το 2022, όταν εντάχθηκε στο επιτελείο του.

Παρότι δεν κατείχε επίσημο ρόλο στην προεκλογική του εκστρατεία, τον ακολουθούσε παντού, τροφοδοτώντας τον διαρκώς με άρθρα, αναρτήσεις και αλληλογραφία.

Η συνήθειά της να του παραδίδει συνεχώς εκτυπωμένο υλικό της χάρισε στο περιβάλλον του Τραμπ το παρατσούκλι «human printer» («ανθρώπινος εκτυπωτής»).

Ρεπουμπλικανός βουλευτής περιέγραψε πόσο κομβικός είναι ο ρόλος της, σημειώνοντας πως ακόμη κι όταν μιλά απευθείας με τον Τραμπ, φροντίζει πάντα να ενημερώνει και τη Χαρπ.

«Απαντά πάντα. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει να τα προλαβαίνει όλα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ίδια στέλνει συχνά προσωπικά σημειώματα ή άρθρα σε βουλευτές και γερουσιαστές εκ μέρους του προέδρου.

Πανταχού παρούσα στον Λευκό Οίκο

Με την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, η παρουσία της έγινε ακόμη πιο αισθητή. Σε οπτικό υλικό από υπογραφές διαταγμάτων στο Οβάλ Γραφείο, η 35χρονη διακρίνεται συχνά στο βάθος να χαμογελά ή να γνέφει καταφατικά την ώρα που μιλά ο πρόεδρος.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται σταθερά στη στενή ομάδα που τον συνοδεύει στις πολιτικές του εμφανίσεις.

«Η Νάταλι είναι απίστευτα γρήγορη», έχει αναφέρει ο ίδιος ο Τραμπ σε συνεργάτες του, όταν της ζητά να εντοπίσει ή να εκτυπώσει κάτι.

Οι εσωτερικές τριβές

Η διαρκής αυτή παρουσία έχει δημιουργήσει δυσφορία εντός του Λευκού Οίκου. Σύμβουλοι του Τραμπ διαπίστωσαν ορισμένες φορές ότι σε ιδιωτικές συναντήσεις που επιδίωξαν με τον πρόεδρο παρευρισκόταν και η Χαρπ.

Πηγή με γνώση των εσωτερικών ισορροπιών, αναφέρει ότι η 35χρονη περιφρουρεί αυστηρά την πρόσβασή της στον πρόεδρο, διαμηνύοντας σε άλλους συνεργάτες ότι λογοδοτεί αποκλειστικά στον ίδιο — κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε στελέχη που ακολουθούν την επίσημη ιεραρχία.

Από την άλλη πλευρά, άλλος αξιωματούχος υποβάθμισε τις εντάσεις, υποστηρίζοντας ότι η Χαρπ συνεργάζεται ομαλά με τους υπόλοιπους, βοηθά στην προετοιμασία ανακοινώσεων και διασφαλίζει τη σωστή ροή των πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, υπερασπίστηκε δημόσια τη Χαρπ, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις πιο πιστές και σκληρά εργαζόμενες συνεργάτιδες της ομάδας».

«Σχέση πατέρα – κόρης»

Πρόσωπα προσκείμενα στον Λευκό Οίκο επέκριναν τις αναφορές του Όσοφ, θεωρώντας ότι άφησαν λανθασμένες εντυπώσεις για μια συνεργάτιδα που δεν είχε προκαλέσει αρνητικά και δεν δικαιολογούσε τέτοια στοχοποίηση.

Άνθρωπος που γνωρίζει εκ των έσω τη σχέση τους παρομοίασε το δεσμό της με τον Τραμπ ως σχέση «πατέρα και κόρης».

Ακόμη και όσοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την επιρροή της στη Δυτική Πτέρυγα, εκτιμούν ότι η δημοσιότητα αυτή δεν πρόκειται να κλονίσει τη θέση της ή τη στάση του Τραμπ απέναντί της.

Το επεισόδιο με το βίντεο των Ομπάμα

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν κοινοποίησε —και στη συνέχεια διέγραψε— ένα ρατσιστικό βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους σε ζούγκλα.

Η μεταμεσονύχτια αυτή ανάρτηση ξεσήκωσε θύελλα επικρίσεων από όλο το πολιτικό φάσμα και ανάγκασε το επιτελείο του να διαχειριστεί την κρίση.

Στο εσωτερικό του περιβάλλοντος του προέδρου, ορισμένοι υπέθεταν ιδιωτικά ότι πίσω από τη δημοσίευση βρισκόταν η Χαρπ, καθώς αποτελούσε έναν από τους ελάχιστους ανθρώπους με πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν τόλμησε να την κατονομάσει ή να της επιρρίψει ανοιχτά την ευθύνη.