Το ενδεχόμενο να επιστρέψει το επόμενο διάστημα στο Ιράκ εξετάζει σοβαρά η ηγεσία του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αυτό μπορεί να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο απερχόμενος διοικητής της αποστολής, Γάλλος στρατηγός Κριστόφ Ιντσί, ο οποίος παρέδωσε πρόσφατα τα καθήκοντά του στον Ισπανό ομόλογό του, Ραμόν Αρμάδα.

Όπως εξήγησε ο ανώτατος αξιωματούχος, το γενικό επιτελείο της Συμμαχίας επεξεργάζεται ήδη διάφορα εναλλακτικά σενάρια για την επαναφορά των δυνάμεων στη Βαγδάτη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η νέα αυτή προσπάθεια θα γίνει σταδιακά και με μια εντελώς διαφορετική, πιο ευέλικτη και σαφώς μικρότερη δομή.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη νατοϊκή παρουσία στο Ιράκ είχε ξεκινήσει το 2018 μετά από επίσημο αίτημα των αρχών της χώρας, έχοντας αποκλειστικά συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και όχι μάχιμο ρόλο.

Πριν από την αποχώρησή της, περίπου 750 στρατιωτικοί από 21 χώρες καθώς και 500 συμβασιούχοι εργάζονταν στη Βαγδάτη με στόχο να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες και την ασφάλεια του Ιράκ. Στις 18 και τις 20 Μαρτίου φέτος, τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, όλα τα μέλη της αποστολής επέστρεψαν στην Ευρώπη.

«Το τελευταίο μέρος της αποστολής μου μετά τις 21 Μαρτίου ήταν να αναδιοργανώσω και να εγκαταστήσω την αποστολή εδώ, στη Νάπολη (σ.σ. στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ), με μια μικρή ομάδα 65 ανθρώπων και μια άλλη μικρότερη, 30 προσώπων, που εργάζονται εξ αποστάσεως. Περάσαμε επομένως από τους 750 στους περίπου 100 που εργάζονται εδώ» είπε ο Γάλλος στρατηγός.