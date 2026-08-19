Το ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμο να «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή», απαντώντας σε αναφορές ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», τόνισε ο αξιωματούχος.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο CNNi την Τετάρτη.

Οι Financial Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς.