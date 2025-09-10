Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones «εντελώς απερίσκεπτη» και «επικίνδυνη», τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ καταδικάζει τη ρωσική συμπεριφορά.

Σε δηλώσεις του, ο Ρούτε υπογράμμισε:

«Ανεξάρτητα από το αν αυτή η ενέργεια έγινε σκόπιμα ή όχι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αδικαιολόγητη. Η πλήρης αξιολόγηση της κατάστασης συνεχίζεται.»

Απευθυνόμενος στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρούτε επεσήμανε:

«Το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι σαφές: Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο των συμμάχων, και να γνωρίζετε ότι το ΝΑΤΟ είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας».

Η Μόσχα, για την ώρα, αρνείται κάθε ευθύνη για το περιστατικό.

Ζημιές στην Πολωνία από drones και συντρίμμια πυραύλου

Το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας, επιβεβαίωσε ότι επτά drones και τμήματα ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης, εντοπίστηκαν μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου, την οποία παρακολούθησαν οι πολωνικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Καρολίνα Γκαλέτσκα, δήλωσε, ότι από την εισβολή υπήρξαν ζημιές σε ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η έρευνα για την προέλευση των συντριμμιών συνεχίζεται.