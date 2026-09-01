Η απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο λειτουργεί πλέον ως καταλύτης εξελίξεων στην Ευρώπη. Πατώντας πάνω στα πρόσφατα γεγονότα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση υψώνουν τους τόνους και διαμηνύουν πως δεν θα υποκύψουν στον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας, την ώρα που το Κρεμλίνο ετοιμάζεται να απαντήσει στις γερμανικές ενέργειες, αφότου το Βερολίνο αποφάσισε να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Συμμαχία θα θωρακίσει την αποτρεπτική της ικανότητα. Μέσω της πλατφόρμας «X», τόνισε: «Το ΝΑΤΟ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία στις 14 Αυγούστου».

Το ζήτημα θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της αυριανής του συνάντησης με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, μιλώντας μετά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας στην Ιρλανδία, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στο Κρεμλίνο: «Η Ρωσία επιτίθεται στην Ευρώπη με ένα κύμα υβριδικών επιθέσεων που έχουν αυξανόμενο άμεσο αντίκτυπο». Πρόσθεσε, επίσης, πως: «Η Ρωσία επιδιώκει να μας εμποδίσει να βοηθήσουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θα τα καταφέρει».

Η Γερμανία «δείχνει» τη Ρωσία για το περιστατικό της Λειψίας

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ σκιαγράφησαν μια εξαιρετικά σοβαρή απειλή, εντάσσοντας το συμβάν της Λειψίας σε μια ευρύτερη αλυσίδα επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης που στοχεύουν την Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Βάντεφουλ τόνισε πως η απόπειρα εναντίον του ουκρανικού αεροσκάφους «ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων» που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη στο Κρεμλίνο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ντόμπριντ ξεκαθάρισε τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης σημειώνοντας: «Δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις». Έσπευσε, ωστόσο, να υπογραμμίσει, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι μιας γενικευμένης σύρραξης, ότι «δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο».

Διπλωματικά αντίποινα και κυρώσεις

Ως άμεση απάντηση στις ρωσικές υβριδικές δραστηριότητες, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο, επαναβεβαιώνοντας την αταλάντευτη υποστήριξη της Γερμανίας προς το Κίεβο.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα αυστηρό πακέτο μέτρων – αντιποίνων από τη γερμανική πλευρά. Αρχικά, κλείνει οριστικά το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη από τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ η Γερμανία προχωρά στην καταγγελία της συμφωνίας για τη λειτουργία του «Ρωσικού Σπιτιού» στο Βερολίνο.

Επιπλέον, εντατικοποιούνται και γίνονται πιο αυστηροί οι έλεγχοι εισόδου για τους Ρώσους υπηκόους, ενώ αυξάνεται η πίεση και οι έλεγχοι στον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο».

Τέλος, ενισχύεται η κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις υβριδικές απειλές. Μάλιστα, η γερμανική κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει πρόταση στην Ε.Ε. για την ένταξη νέων φυσικών προσώπων στις ευρωπαϊκές λίστες κυρώσεων, λόγω της εμπλοκής τους σε υβριδικές δραστηριότητες.

Η Μόσχα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες»

Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε πως η χώρα της θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το ουκρανικό αδιέξοδο και το αίτημα για Patriot

Στο πεδίο των μαχών, η κατάσταση είναι δραματική. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές, επιβεβαιώνοντας τα λόγια της Κάλας πως «η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της για να κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ουκρανικό λαό, για να τον λυγίσει».

Παρά την έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, η Ευρώπη εμφανίζεται διστακτική. Αναφερόμενη στα αμερικανικά συστήματα που ζητά το Κίεβο, η Κάλας παραδέχτηκε: «Σε ό,τι αφορά τους πυραύλους Patriot, όχι, δεν λάβαμε σήμερα συγκεκριμένες αποφάσεις, όμως υπήρξαν εκκλήσεις και συζητήσεις για το θέμα αυτό και θα συνεχιστούν».

Κόκκινες γραμμές και παρασκήνιο

Η κλιμάκωση της ρωσικής στρατηγικής εξαντλεί την υπομονή της Δύσης. Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε ότι το Βερολίνο «έχει βρεθεί περισσότερο στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων». Πιο αιχμηρός, ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας, Ρομπέρτας Κάουνας, ζήτησε έργα αντί για λόγια:

«Κανείς δεν θέλει να προκαλέσει πόλεμο. Αλλά πρέπει (…) να δείξουμε τη δύναμή μας και όχι απλώς να παραπονιόμαστε ή να αρκούμαστε στα λόγια, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πιθανά μέσα. Χαράσσουμε πολλές κόκκινες γραμμές και, μερικές φορές κάνουμε πίσω σε σχέση με αυτές τις κόκκινες γραμμές. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε σταθερά τη θέση μας».

Ως απάντηση σε αυτή την κλιμάκωση, καταγράφονται διάφορες κινήσεις. Οι «27» επεξεργάζονται νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος περίπου 1.600 ρωσικών νομικών και φυσικών προσώπων. Την Τετάρτη (2/9), οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ συνεδριάζουν στο Γουίκλοου (Ιρλανδία), παρουσία των ομολόγων τους από Βρετανία (Εντ Μίλιμπαντ) και Ουκρανία (Αντρίι Σιμπίχα).

Τέλος, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε τον Αύγουστο στη Μόσχα για να προειδοποιήσει προσωπικά τις ρωσικές αρχές να μην αποτολμήσουν πλήγμα σε χώρα του ΝΑΤΟ.