Σε κομβική αλλαγή στην ηγεσία της προχωρά η Βορειοατλαντική Συμμαχία, καθώς ο Γερμανός στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ εκλέχθηκε στη θέση του επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Μπρόιερ, ο οποίος υπηρετεί ως αρχηγός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, αναλαμβάνει έτσι το τιμόνι της ανώτατης στρατιωτικής αρχής του οργανισμού.

Η συγκεκριμένη επιτροπή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, αποτελώντας το βασικό συμβουλευτικό όργανο για τις πολιτικές ηγεσίες των κρατών-μελών σε ζητήματα συλλογικής άμυνας και στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ εξέλεξαν τον Μπρόιερ σε συνεδρίαση τους στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ο νυν πρόεδρος της επιτροπής, π Ιταλός ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Ο Μπρόιερ θα αναλάβει τα καθήκοντά του το ερχόμενο καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον Ντραγκόνε.

«Η επιχειρησιακή σας κρίση, η βαθιά εξοικείωσή σας με τη Συμμαχία και η ηγεσία σας στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα υπηρετήσουν καλά το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Ντραγκόνε συγχαίροντας τον Μπρόιερ.

«Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σας σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωατλαντική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η επιτροπή αυτή είναι η ανώτατη στρατιωτική αρχή του ΝΑΤΟ και ο αρχηγός της λειτουργεί ως ο κύριος στρατιωτικός σύμβουλος του πολιτικού επικεφαλής της Συμμαχίας, του γενικού γραμματέα Μαρκ Ρούτε.