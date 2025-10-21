Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ομάδα του.

“Ο γενικός γραμματέας θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο”, δήλωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η επίσκεψη του Ρούτε αναμένεται να παραταθεί έως την Τετάρτη 22 του μηνός.

Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν “αρκετά θέματα που έχουν σχέση με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ για διαρκή ειρήνη”, δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ καλλιεργεί εδώ και πολύ καιρό τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο αυτή να μπορεί να επηρεάσει καυτά θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται μια συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε βάρος της Ουκρανίας και της ασφάλειας όλης της Ευρώπης. Και ακόμη περισσότερο μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Τραμπ άσκησε πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο προκειμένου το Κίεβο να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν σταματούν να ζητούν να αυξηθεί η πίεση επί της Μόσχας, και από την Ουάσινγκτον όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί έως τώρα να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος