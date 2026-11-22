Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έχουν αλλάξει ριζικά τη μορφή του σύγχρονου πολέμου, με το ΝΑΤΟ να προσαρμόζεται ταχύτατα, αντλώντας γνώση απευθείας από τους Ουκρανούς χειριστές της πρώτης γραμμής.

Το ΝΑΤΟ δημοσίευσε το τελευταίο 24ωρο οπτικοακουστικό υλικό στο πλαίσιο της μεγάλης σουηδικής στρατιωτικής άσκησης «Aurora 26» (που διεξήχθη την άνοιξη του 2026). Όπως αναφέρει, Ουκρανοί χειριστές drones ένωσαν τις δυνάμεις τους με βρετανικά και σουηδικά στρατεύματα στο Ρεβίνγκεχεντ (Revingehed) και στο πεδίο βολής Τόφτα (Tofta), στο στρατηγικής σημασίας νησί Γκότλαντ της Βαλτικής.

Όπως αναφέρει το ΝΑΤΟ, στόχος της συνεκπαίδευσης, η οποία αναδείχθηκε και από επίσημο αφιέρωμα της Συμμαχίας, ήταν η προσαρμογή των νατοϊκών τακτικών στις σύγχρονες εναέριες απειλές — από τη χρήση οικονομικών drones (FPV) που μπορούν να ακινητοποιήσουν βαριά τεθωρακισμένα οχήματα, μέχρι αναγνωριστικά drones μεγάλου βεληνεκούς που εντοπίζουν καμουφλαρισμένους στόχους για το πυροβολικό.

Κατά τη διάρκεια των γυμνασίων, τα οποία περιλάμβαναν σενάρια άμυνας του νησιού Γκότλαντ, οι Ουκρανοί χειριστές λειτούργησαν ως εκπαιδευτές, καταδεικνύοντας στην πράξη πόσο ευάλωτοι είναι οι παραδοσιακοί σχηματισμοί τεθωρακισμένων απέναντι στα drones.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο επικεφαλής ομάδας drones στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας: «Πολλοί μιλούν για το πώς τα drones αποτελούν την απειλή του μέλλοντος, αλλά αυτό δεν ισχύει. Είναι η σημερινή μας πραγματικότητα». Από την πλευρά του, ο ειδικός στα drones του Βρετανικού Στρατού, υπολοχαγός Τομ Μπάρμπερ, τόνισε τη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους Ουκρανούς: «Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν στ’ αλήθεια στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά οι κορυφαίοι στον κόσμο. Θα ήμασταν τρελοί αν δεν αξιοποιούσαμε την εμπειρία τους».

Μέσα από αυτές τις κοινές ασκήσεις, στις οποίες Ουκρανοί, Βρετανοί και Σουηδοί χειριστές εξασκούνται στον εντοπισμό, την καταδίωξη και τους ελιγμούς αποφυγής, το ΝΑΤΟ ενσωματώνει κρίσιμα διδάγματα από το ουκρανικό μέτωπο, επιβεβαιώνοντας γιατί τα drones χαρακτηρίζονται πλέον ως «τα μάτια της μάχης».