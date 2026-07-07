Ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιείται στην Tουρκία, το ΝΑΤΟ έδωσε στη δημοσιότητα νέα, επικαιροποιημένα στοιχεία που αποτυπώνουν την αμυντική στρατηγική της Συμμαχίας για το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, πέντε χώρες-μέλη αναμένεται να επιτύχουν ήδη από φέτος τον φιλόδοξο στόχο της διάθεσης του 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών τους.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξημένη ετοιμότητα ορισμένων κυβερνήσεων απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, την ίδια ώρα, όμως, που η γενικότερη εικόνα παραμένει ανομοιογενής.

Παρά την πρόοδο των συγκεκριμένων κρατών, οι εκτιμήσεις της Συμμαχίας δείχνουν ότι αρκετά μέλη εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλότερους ρυθμούς, καθώς οι επενδύσεις τους στην άμυνα προβλέπεται να περιοριστούν κοντά στο 2% του ΑΕΠ τους, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα συζήτησης και διεκδίκησης κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, πέρυσι, οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι θα επενδύσουν το 3,5% του ΑΕΠ τους στρατιωτική στρατηγική και εθνική άμυνα (σε θεμελιώδη αμυντικά μέσα και υποδομές) μέχρι το 2035. Ο προηγούμενος στόχος ήταν 2%. Συμφώνησαν επίσης ότι θα επενδύσουν άλλο ένα 1,5% του ΑΕΠ τους σε ευρύτερες υποδομές που σχετίζονται με την άμυνα, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια.

Τα μέλη της συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους.

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η Λιθουανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας καθώς οι δαπάνες της για θεμελιώδεις αμυντικές ικανότητες εκτιμώνται ότι θα φτάσουν φέτος το 5,33% του ΑΕΠ της. Ακολουθούν η Εσθονία (5,1%), η Λετονία (4,92%), η Πολωνία (4,68%) και η Ελλάδα (3,65%).

Σύμφωνα με την έκθεση, πέρυσι, τρεις χώρες μέλη, η Αλβανία (1,48%), η Σλοβενία (1,57%) και η Τσεχία (1,86%) δεν πέτυχαν τον προηγούμενο στόχο του 2%. Η Αλβανία και η Τσεχία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν φέτος το 2% ενώ σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από το 2% του ΑΕΠ της χώρας για την άμυνα.

Άλλες χώρες βρίσκονται οριακά πάνω από το 2%, όπως το Βέλγιο (ακριβώς 2%), η Πορτογαλία και η Ιταλία (2,1% η καθεμία). Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επενδύσουν το 3,17%, η Γερμανία 2,69%, το Ηνωμένο Βασίλειο 2,56% και η Γαλλία 2,22%.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς, προβλέπεται ότι θα επενδύσουν στην άμυνα το 2,53% του ΑΕΠ τους φέτος.