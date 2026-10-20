Το ΝΑΤΟ θα αποστείλει περισσότερα αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας, συστήματα ραντάρ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική συμμαχία, μετά από μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) εναντίον πλοίων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση έγινε αφού το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, συζήτησε το θέμα της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Εκτός από τα αεροσκάφη, τα drone και τα συστήματα ραντάρ, τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν στείλει ή πρόκειται να στείλουν πράκτορες και εξειδικευμένες ομάδες για να πραγματοποιήσουν εγκληματολογικές αναλύσεις των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν, δήλωσε ο συνταγματάρχης του Στρατού των ΗΠΑ Μάρτιν Λ. Ο’ Ντόνελ, στρατιωτικός εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δεν έχει αποδώσει την πρόσφατη σειρά επιθέσεων σε καμία χώρα. Στρατιωτικοί αναλυτές έχουν δηλώσει με βεβαιότητα ότι η Ρωσία κατά πάσα πιθανότητα πραγματοποίησε τις επιθέσεις, αλλά η Μόσχα δεν έχει αναγνωρίσει την ευθύνη για αυτές.

Την περασμένη εβδομάδα, επτά ναυτικοί αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι, αφού drone χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν χημικά κοντά στις ακτές της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιά στα πλοία και δημιουργώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια κατά μήκος μιας ζωτικής ναυτιλιακής διαδρομής που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

Τουλάχιστον πέντε άλλα φορτηγά πλοία χτυπήθηκαν κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της γειτονικής Βουλγαρίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ημερών, με τουλάχιστον 23 ναυτικούς να αναφέρονται ως αγνοούμενοι ή νεκροί.

«Το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενισχύσει την παρουσία μας σε όλη την ανατολική πτέρυγα, μεταξύ άλλων με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε η Άλισον Χαρτ, κύρια εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, σε ανάρτησή της στο X.

Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss security in the Black Sea. NATO has already strengthened our posture along the eastern flank, including with counter-drone capabilities. NATO will be sending additional assets to the region, including support for surveillance, reconnaissance, and forensics. We will continue to stand united and ensure that we are ready and able to address any threat and to keep our one billion people safe — NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένοι και να διασφαλίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή και να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο των πολιτών μας», δήλωσε η ίδια.