Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλουν ριζικά τους όρους και τις ισορροπίες στη διεξαγωγή των σύγχρονων πολέμων, δήλωσε ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, μαζί με τον Ανώτατο Διοικητή των Στρατιωτικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, τον Αμερικανό στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των drones στο πεδίο της μάχης, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η έμφαση μετατοπίζεται πλέον από τα ίδια τα οπλικά συστήματα, στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων, στη διαχείριση των πληροφοριών και στην άμεση εικόνα του πεδίου επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, «τα drones αποτελούν ένα είδος επανάστασης στο πεδίο της μάχης» και εκτίμησε ότι στο άμεσο μέλλον θα είναι τα πρώτα μέσα που θα εμπλέκονται σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση. «Αυτό που ουσιαστικά μαθαίνουμε είναι ότι μειώνουν δραματικά τον χρόνο. Ολόκληρος ο κύκλος στόχευσης και προσβολής μπορεί πλέον να διαρκέσει λίγα λεπτά, ή ακόμη και δευτερόλεπτα. Εντοπίζουν, παρακολουθούν, αναλύουν και αναγνωρίζουν το στόχο. Στη συνέχεια πραγματοποιείται το πλήγμα, συλλέγονται νέες πληροφορίες και αυτές τροφοδοτούν αμέσως την επόμενη επιχείρηση”, σημείωσε. «Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε δευτερόλεπτα και αυτό είναι το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης και των drones. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο χρόνος συρρικνώνεται δραματικά», κατέληξε ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το σοβαρό περιστατικό με το ουκρανικό drone επιφανείας θαλάσσης που εντοπίστηκε ακυβέρνητο στο Ιόνιο και κατά πόσο το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει αυτή τη μορφή «ανορθόδοξου πολέμου», η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο, ο ανώτατος αξιωματούχος της Συμμαχίας ανέφερε ότι τέτοιες πρακτικές είναι «τυπικές» όταν μικρότερα κράτη επιχειρούν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυνάμεις.

«Ο ανορθόδοξος πόλεμος, – μπορείτε να τον ονομάσετε αντισυμβατικό ή ανορθόδοξο – είναι χαρακτηριστικός των αντιπαραθέσεων και ιδιαίτερα όταν μικρότερες χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. « Δεν δικαιολογώ κανέναν – απλώς σκέφτομαι ότι αν ήμουν στη θέση τους, θα προσπαθούσα να αξιοποιήσω στο έπακρο τα μέσα που διαθέτω», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «τα ζητήματα κυριαρχίας και όλα αυτά τα σχετικά προβλήματα είναι θέματα που αφήνουμε στους πολιτικούς να τα διαχειριστούν».

Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ κατέληξε λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύναμη, η οποία στοχεύει πολιτικές υποδομές, σκοτώνει πολίτες, παραβιάζει τα σύνορα κυρίαρχου κράτους και απαγάγει περίπου 20.000 παιδιά και αναρωτήθηκε: «δεν είναι ανορθόδοξο αυτό;».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ανώτατης Αρχής Έρευνας και Μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Πιερ Βαντιέ, τόνισε ότι το σημαντικότερο δίδαγμα του πολέμου στην Ουκρανία είναι η ανάγκη ταχείας τεχνολογικής προσαρμογής. «Περνάμε από ένα στατικό σύστημα, όπου ο σχεδιασμός και η παράδοση εξοπλισμών απαιτούσαν χρόνια, σε ένα μοντέλο όπου η προσαρμογή μπορεί να γίνει μέσα σε μία νύχτα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις γίνονται πλέον «data-centric» και «software-centric». Όπως είπε, η εμπειρία της Ουκρανίας δείχνει ότι η στρατιωτική ισχύς δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τις ίδιες τις πλατφόρμες οπλικών συστημάτων, αλλά κυρίως από τη διαχείριση δεδομένων, το λογισμικό και την ταχύτητα προσαρμογής στο πεδίο της μάχης. Ο ίδιος τόνισε ότι η ουκρανική βιομηχανία ανέπτυξε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μοντέλο παραγωγής drones και λογισμικού, ικανό να προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες του πεδίου. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τα ουκρανικά drones διαθέτουν σύστημα άμεσης ανατροφοδότησης μέσω QR code, επιτρέποντας στους στρατιώτες να στέλνουν δεδομένα χρήσης απευθείας στις κατασκευάστριες εταιρείες, οι οποίες μπορούν να αναβαθμίζουν το λογισμικό μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες. Σημείωσε, τέλος, ότι ο σύγχρονος στρατιώτης βασίζεται πλέον σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και ψηφιακά εργαλεία που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες και επιχειρησιακές δυνατότητες στο πεδίο.

Πηγή: ΑΜΠΕ