Στη Βαρσοβία βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συσπείρωσης και αποτροπής μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η άφιξη του επικεφαλής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου στην πολωνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την πτώση ρωσικών πυραύλων στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Βαρσοβία, ο κ. Ρούτε έσπευσε να καθησυχάσει τη σύμμαχο χώρα και να επαναβεβαιώσει τις εγγυήσεις συλλογικής άμυνας. Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του, υπογράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Συμμαχία παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και δεσμεύεται πως θα «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους».

Στρατιωτικές πηγές σημειώνουν πως η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ έρχεται να υπογραμμίσει την αμέριστη αλληλεγγύη των συμμάχων προς τη Βαρσοβία, την ώρα που η ένταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει υψηλή. Η παρουσία του κ. Ρούτε στην Πολωνία, αμέσως μετά το περιστατικό στα νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας, επιβεβαιώνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης από τις νατοϊκές Αρχές και την αποφασιστικότητα για τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών-μελών.

Ο Επικεφαλής του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στο περιστατικό, από το οποίο δεν υπήρξαν θύματα, χαρακτηρίζοντάς το “επικίνδυνο γεγονός, το οποίο χωρίς καμιά αμφιβολία συνδέεται με τον φρικτό επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας”.

Υπενθύμισε ότι είναι σε επαφή από χθες, Παρασκευή, τόσο με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, όσο και με τον Πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, δύο ηγέτες μεταξύ των οποίων οι πολιτικές σχέσεις είναι πολύ δύσκολες.

“Η Πολωνία είναι ένας ισχυρός σύμμαχος. Διαθέτετε εδώ εξαιρετικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρέπει τώρα να διαπιστώσουμε με ακρίβεια τι συνέβη”, δήλωσε.

“Ο διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσδιορίσει ακριβώς πού βρίσκονται τα ευάλωτα σημεία του συστήματός μας αποτροπής και άμυνας ώστε, εάν χρειαστεί, να μπορούν να γίνουν αλλαγές”, δήλωσε ο Ρούτε στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, εκ των οποίων και το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Ο Τουσκ υπογράμμισε την Παρασκευή ότι επρόκειτο να ζητήσει από το ΝΑΤΟ μία ενίσχυση των μηχανισμών του εντοπισμού και επιτήρησης του πολωνικού εδάφους, καθώς η Ρωσία εξαπολύει συχνά κατά κύματα επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Μίλησε για ρωσική “πρόκληση”, υπογραμμίζοντας ότι τα τρία εναέρια αντικείμενα, πιθανόν δύο πύραυλοι, και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, την ώρα που διεξάγονταν στρατιωτικές ασκήσεις της Συμμαχίας των Προθύμων, την οποία συγκροτούν δυτικές χώρες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας.