Ξεκινούν εντός της εβδομάδας προγραμματισμένες ναυτικές ασκήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, στην ευαίσθητη περιοχή της Θάλασσας της Βαλτικής.

Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις από την πλευρά των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι φετινές συνεκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε σαφώς μικρότερη κλίμακα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς οι ανοιχτές εστίες έντασης σε άλλα σημεία του πλανήτη έχουν αναγκάσει τις δυτικές δυνάμεις να αποσπάσουν σημαντικό αριθμό πλοίων από την ευρωπαϊκή αυτή ζώνη.

Παρά τη μείωση του μεγέθους, οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι η δραστηριότητα αυτή διατηρεί στο ακέραιο τον συμβολικό της χαρακτήρα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα συνοχής και αποτρεπτικής ισχύος προς τη Μόσχα.

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney, παρά τις επί μήνες σφοδρές επικρίσεις του ΝΑΤΟ από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τα σχέδια για περικοπή των δεσμεύσεων των ΗΠΑ έναντι της Συμμαχίας.

Ενώ η άσκηση που διεξάγεται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχει σχεδιασθεί ως άμεση απάντηση στα τρέχοντα γεγονότα, ο Γερμανός Ναύαρχος Στέφαν Χάις δήλωσε ότι η χρονική συγκυρία ενισχύει αναπόφευκτα την πολιτική της σημασία.

«Σε αυτή την περίοδο, αποτελεί ένδειξη της δύναμης της Συμμαχίας το γεγονός ότι διεξάγεται μια μεγάλης κλίμακας άσκηση, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με ευρεία συμμετοχή του ΝΑΤΟ», δήλωσε. «Είναι ένδειξη της ενότητας και της δύναμης της Συμμαχίας, και εδώ αναφέρομαι σε όλους τους συμμάχους».

Ως Διοικητής της Επιχειρησιακής Δύναμης της Βαλτικής, ο Χάις είναι επικεφαλής ενός πολυεθνικού ναυτικού αρχηγείου για τη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο ιδρύθηκε από τη Γερμανία στην παραθαλάσσια πόλη του Ρόστοκ το 2024, σε μια περίοδο αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την περιοχή, καθώς εντείνονταν οι εντάσεις με τη Ρωσία.

Το αρχηγείο του είναι σε θέση να ηγηθεί των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία και θα το πράξει κατά τις επικείμενες ασκήσεις BALTOPS των ΗΠΑ, οι οποίες παραδοσιακά προγραμματίζονται από τις ΗΠΑ.