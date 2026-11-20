Η προσδοκία για μια συνολική συμφωνία που θα έφερνε πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία προσκρούει στο ζήτημα των διδάκτρων. Παρά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, την εμπορία εκπομπών και την κινητικότητα των νέων, η μείωση του κόστους σπουδών για τους Ευρωπαίους φοιτητές στη Μεγάλη Βρετανία παραμένει εκκρεμής, περιπλέκοντας την έγκριση του ευρύτερου πακέτου.

Στη σύνοδο των Βρυξελλών, οι δύο πλευρές προσέρχονται έπειτα από 18 μήνες διαπραγματεύσεων, με σημαντικές συμφωνίες στα χέρια τους, αλλά χωρίς να έχουν γεφυρώσει όλες τις διαφορές. Σύμφωνα με το Politico, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμένουν ότι η προώθηση των συμφωνιών πρέπει να συνδεθεί με λύση στα δίδακτρα, ενώ το Λονδίνο απορρίπτει κάτι τέτοιο.

Η μείωση των διδάκτρων παραπέμπεται σε νέες συνομιλίες

Η ΕΕ ζητά οι Ευρωπαίοι φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια να υπάγονται στις χαμηλότερες χρεώσεις που ισχύουν για τους εγχώριους φοιτητές, αντί να καταβάλλουν τα υψηλότερα δίδακτρα της κατηγορίας των σπουδαστών από τρίτες χώρες.

Το πρόβλημα αφορά, ασφαλώς και τους Έλληνες φοιτητές που ήδη σπουδάζουν στην Αγγλία. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τη μείωση, ούτε έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις και ο χρόνος εφαρμογής της.

Το ζήτημα παραπέμπεται σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, με ορίζοντα έξι μηνών. Ακόμη και αυτό το χρονοδιάγραμμα αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις: Ευρωπαίος διπλωμάτης ο οποίος χαρακτήρισε τη συζήτηση ιδιαίτερα περίπλοκη, ανέφερε ότι η βρετανική πλευρά κράτησε σκληρή στάση και αμφισβήτησε κατά πόσο το εξάμηνο αρκεί για να βρεθεί λύση.

«Δεν είναι η δήλωση που θα θέλαμε», σχολίασε ο ίδιος, σύμφωνα με το Politico.

Οι Βρυξέλλες συνδέουν τα δίδακτρα με τις υπόλοιπες συμφωνίες

Η εκκρεμότητα δεν περιορίζεται στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Προσχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου, το οποίο επικαλείται το Politico, προβλέπει ότι οι αποφάσεις για την υπογραφή των συμφωνιών για τα αγροδιατροφικά προϊόντα, την εμπορία εκπομπών και την κινητικότητα των νέων δεν θα προηγηθούν της ολοκλήρωσης των συνομιλιών για την ίση μεταχείριση στα δίδακτρα.

Παρότι στη συμφωνία της Συνόδου δεν περιλαμβάνεται δεσμευτική ρήτρα που να συνδέει τα θέματα, η ευρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να καθυστερήσουν την προώθηση του πακέτου.

Ευρωπαίος διπλωμάτης περιέγραψε τη στάση των Βρυξελλών ως σαφές μήνυμα ότι πρόκειται για ενιαία συμφωνία, προσθέτοντας ότι υπάρχει πολιτική δέσμευση για τα δίδακτρα, αλλά οι λεπτομέρειες δεν πρόκειται να διευθετηθούν στη σημερινή σύνοδο.

Το Λονδίνο επιμένει ότι «η συμφωνία έχει κλείσει»

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιχειρεί να διαχωρίσει τις εκκρεμότητες από όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί.

«Η συμφωνία έχει κλείσει-οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την εφαρμογή των συμφωνιών και ότι οι ημερομηνίες θα περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση.

Ο ίδιος αναγνώρισε, πάντως, ότι απομένουν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε ορισμένους τομείς.

Οι συμφωνίες που έχουν ολοκληρωθεί αφορούν τη μείωση εμποδίων στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών και ένα πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε νέους να ζουν και να εργάζονται για συγκεκριμένο διάστημα στην άλλη πλευρά της Μάγχης. Η επίτευξή τους αποτελεί βήμα προσέγγισης, όμως η έγκριση και η εφαρμογή τους εξακολουθούν να απαιτούν πρόσθετες διαδικασίες.

Στο τραπέζι και οι απαιτήσεις για τις βρετανικές επιχειρήσεις

Το αδιέξοδο στο ζήτημα των διδάκτρων συνδέεται με μια ευρύτερη διαπραγμάτευση. Το Λονδίνο ζητά εγγυήσεις ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις δεν θα βρεθούν σε δυσμενή θέση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προμηθειών «Made in Europe».

Οι Βρυξέλλες δεν μπορούν ακόμη να δώσουν αυτές τις διαβεβαιώσεις, καθώς οι σχετικές συζητήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ παραμένουν ανοιχτές.

Για τους Ευρωπαίους φοιτητές, το αποτέλεσμα είναι ότι η προσδοκία για χαμηλότερα δίδακτρα μεταφέρεται στον επόμενο γύρο συνομιλιών, χωρίς ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής ή οριστικούς όρους.

Το αίτημα της ΕΕ αφορά την υπαγωγή των Ευρωπαίων φοιτητών στην κατηγορία των εγχώριων χρεώσεων, γνωστή ως «home fees». Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος σπουδών.

Για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί ορίζοντας έξι μηνών. Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε τη συζήτηση περίπλοκη, ανέφερε ότι η βρετανική πλευρά κράτησε σκληρή στάση και εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο το διάστημα αυτό είναι αρκετό.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απορρίπτει την εικόνα «ομηρίας»

Η βρετανική κυβέρνηση επιμένει ότι οι συμφωνίες έχουν κλείσει και απορρίπτει την εκτίμηση ότι το συνολικό πακέτο βρίσκεται σε «ομηρία» λόγω των διδάκτρων.

«Η συμφωνία έχει κλείσει-οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές θα εργαστούν πλέον για την εφαρμογή των συμφωνιών και ότι οι σχετικές ημερομηνίες θα αποτυπωθούν στην κοινή δήλωση.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι απομένουν οι νομικές διαδικασίες κάθε πλευράς και ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε ορισμένους τομείς. Από την ευρωπαϊκή πλευρά, αξιωματούχος δήλωσε ότι «δεν κρατάμε κανέναν όμηρο», παραπέμποντας στον εξάμηνο ορίζοντα για την επίλυση των εκκρεμοτήτων.

Το Λονδίνο ζητά εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις του

Η διαπραγμάτευση για τα δίδακτρα συνδέεται και με τις βρετανικές διεκδικήσεις για πρόσβαση των επιχειρήσεων στους ευρωπαϊκούς κανόνες προμηθειών «Made in Europe». Το Λονδίνο ζητά διαβεβαιώσεις ότι οι εταιρείες του δεν θα βρεθούν σε δυσμενή θέση.

Οι Βρυξέλλες δεν μπορούν ακόμη να δώσουν αυτές τις εγγυήσεις, καθώς οι σχετικές συζητήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ παραμένουν σε εξέλιξη. Έτσι, παρά την ολοκλήρωση των βασικών συμφωνιών της συνόδου, το κόστος σπουδών και οι όροι συμμετοχής των βρετανικών επιχειρήσεων παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.