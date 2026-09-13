Σε τραγωδία κατέληξε το ταξίδι του επιβατικού πλοίου «Virgo Transport 8» στην Ινδονησία, το οποίο ναυάγησε εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας προς το Βόρνεο. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης είναι δραματικός: ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, 102 διασώθηκαν, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 140.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 243 άτομα και είχε αναχωρήσει από την πόλη Σουραμπάγια (Ανατολική Ιάβα) με προορισμό το Μπαντζαρμασίν (Νότιο Καλιμαντάν). Τα ίχνη του χάθηκαν υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, με τις μονάδες έρευνας και διάσωσης να σπεύδουν στο τελευταίο γνωστό στίγμα του σκάφους.

Το σημείο της τραγωδίας – Ο καπετάνιος είχε ειδοποιήσει τις Αρχές πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα:

Ο τοπικός επικεφαλής των σωστικών συνεργείων, Ι Πούτου Σουνταγιάνα, προέβη σε επίσημες δηλώσεις, αναφέροντας: «Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103».

Ωστόσο, μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε πως ένας από τους επιβάτες που ανασύρθηκαν, δεν τα κατάφερε, και κατέληξε.

Οι 102 διασωθέντες περισυνελέγησαν από διάφορα παραπλέοντα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση, με ορισμένους εξ αυτών να μεταφέρονται σε ασφαλές λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Μέχρι αυτή την ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο του «Virgo Transport 8» παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των 140 αγνοουμένων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.