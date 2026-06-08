Ένα νέο ναυάγιο με θύματα μετανάστες σημειώθηκε ανοικτά της Μάλτας όπου 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι διασώθηκαν μετά την ανατροπή σκάφους που τους μετέφερε, σε ένα ακόμη τραγικό περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους της κεντρικής μεταναστευτικής διαδρομής της Μεσογείου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή, το σκάφος είχε αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης μεταφέροντας περίπου 60 άτομα όταν ανατράπηκε περίπου 45 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μάλτας.

Η περιοχή βρίσκεται εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης που συντονίζει η Μάλτα.

Ένα αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή κατάφερε να περισυλλέξει 48 επιζώντες από τη θάλασσα, ενώ περιπολικό της ιταλικής ακτοφυλακής που έσπευσε στο σημείο ανέσυρε τις σορούς δέκα ανθρώπων.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται υπό τον συντονισμό των μαλτέζικων αρχών, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο και για αγνοούμενους.

Επιχείρηση διάσωσης μετά το ναυάγιο σε δύσκολες συνθήκες

Η Μάλτα ζήτησε τη συνδρομή της Ιταλίας αμέσως μόλις έγινε γνωστή η ανατροπή του σκάφους. Η ιταλική ακτοφυλακή απέστειλε περιπολικό πλοίο στην περιοχή, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν σε μεγάλη θαλάσσια ζώνη λόγω του ενδεχομένου να υπάρχουν άνθρωποι που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα.

Η διαδρομή από τη Λιβύη προς τη Μάλτα και την Ιταλία θεωρείται μία από τις πλέον επικίνδυνες στον κόσμο.

Χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν κάθε χρόνο να τη διασχίσουν πάνω σε υπερφορτωμένα και συχνά ακατάλληλα πλωτά μέσα, αναζητώντας διέξοδο προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τουλάχιστον 827 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται φέτος στην κεντρική Μεσόγειο, ενώ το 2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ξεπέρασαν τους 1.330.

Διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλά ναυάγια δεν καταγράφονται ποτέ επίσημα.

Η συνεργασία ΕΕ – Λιβύης στο επίκεντρο της συζήτησης

Το νέο ναυάγιο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ στη Λιβύη από το 2015 για τη διαχείριση των συνόρων και τον περιορισμό των αναχωρήσεων μεταναστών προς την Ευρώπη.

Η Ιταλία ειδικότερα έχει επενδύσει επί χρόνια στη συνεργασία με τη λιβυκή ακτοφυλακή, παρέχοντας εκπαίδευση, εξοπλισμό και επιχειρησιακή υποστήριξη με στόχο την αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών.

Ωστόσο, ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές αποτροπής δεν έχουν εξαλείψει τα μεταναστευτικά κύματα,, αλλά αντίθετα έχουν αυξήσει τους κινδύνους για όσους εξακολουθούν να επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι.

Τα πολύνεκρα ναυάγια των τελευταίων μηνών στη Μεσόγειο

Το ναυάγιο ανοιχτά της Μάλτας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Οι πρώτοι μήνες του 2026 έχουν σημαδευτεί από αλλεπάλληλες τραγωδίες στη Μεσόγειο.

Τον Απρίλιο, σκάφος με περίπου 105 επιβαίνοντες ανετράπη ανοιχτά της Λιβύης. Δύο σοροί ανασύρθηκαν, 32 άνθρωποι διασώθηκαν και περισσότεροι από 70 θεωρήθηκαν αγνοούμενοι ή νεκροί, σε ένα από τα πλέον πολύνεκρα περιστατικά της χρονιάς.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ιταλική ακτοφυλακή είχε εντοπίσει φουσκωτό σκάφος σε κατάσταση κινδύνου κοντά στη Λαμπεντούζα. Από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν 58 άτομα, ενώ ανασύρθηκαν οι σοροί 19 μεταναστών που εκτιμάται ότι υπέκυψαν από υποθερμία και εξάντληση.

Τον Ιανουάριο, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προειδοποίησε ότι εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνταν ή θεωρούνταν νεκροί μετά από διαδοχικά ναυάγια που σημειώθηκαν εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων στη Μεσόγειο.

Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβανόταν η εξαφάνιση σκαφών κοντά στη Μάλτα και τις λιβυκές ακτές, με δεκάδες επιβαίνοντες να μην εντοπίζονται ποτέ.

Παράλληλα, στο Αιγαίο καταγράφηκαν επίσης θανατηφόρα περιστατικά. Τον Φεβρουάριο, τουλάχιστον 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά τη βύθιση σκάφους κοντά στη Χίο, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια των τελευταίων ετών στην ελληνική επικράτεια μετά από αυτό της Πύλου.

Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο θανατηφόρα μεταναστευτική διαδρομή στον κόσμο.

Παρά τις επιχειρήσεις διάσωσης και τις συμφωνίες περιορισμού των ροών, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, με τη θάλασσα ανάμεσα στη Βόρεια Αφρική και την Ευρώπη να μετατρέπεται συχνά σε υγρό τάφο για όσους αναζητούν μια καλύτερη ζωή.