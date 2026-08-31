Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη βύθιση του επιβατικού καταμαράν «Filo Jet» ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 ήταν επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος. Οι διασωθέντες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε υγειονομικές μονάδες, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν να δηλώνει ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Ωστόσο, οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται παραμένουν συγκεχυμένες. Το κυπριακό μέσο philenews αναφέρει ότι 18 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, την ώρα που τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοουμένων στους 23.

Καταγγελίες-σοκ από επιζώντες: «Μας έλεγαν ότι είναι φυσιολογικό να μπαίνουν νερά»

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βγήκαν ζωντανοί από τη θαλάσσια περιοχή αποτυπώνουν στιγμές απόλυτου τρόμου, στρέφοντας τα βέλη κατά της διοίκησης και του πληρώματος του σκάφους.

Ο επιβάτης Ιμπραήμ Κανμπολάτ κατήγγειλε ότι όταν οι ταξιδιώτες αντιλήφθηκαν την εισροή υδάτων και προειδοποίησαν το προσωπικό, έλαβαν την ανεύθυνη απάντηση: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό και τελικά έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει επικίνδυνα.Ο υπάλληλος απλά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”.Δεν έδωσαν σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις, παρότι ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχαν μικρά παιδιά και άνθρωποι που δεν γνώριζαν κολύμπι».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Εφέ Μουλτιτζί, μιλώντας στο CNN Türk, έκανε λόγο για μια «πραγματική μάχη επιβίωσης». Όπως ανέφερε, το καταμαράν άρχισε να βάζει νερά περίπου 20 με 25 λεπτά μετά τον απόπλου από την Κερύνεια (γύρω στις 12:00 το μεσημέρι), ο οποίος είχε ήδη καθυστερήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Παρομοίασε την κίνηση του πλοίου στη φουρτουνιασμένη θάλασσα με «γόνδολα», υπογραμμίζοντας ότι η απουσία σωσίβιων γιλέκων ανάγκασε πολλούς να βουτήξουν στο κενό χωρίς κανέναν εξοπλισμό.

Σοβαρές καταγγελίες για κλειδωμένες πόρτες και εγκλωβισμό επιβατών

Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες, εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες που επιβαρύνουν περαιτέρω τη θέση του πληρώματος και της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Επιζώντες υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ταχείας εισροής υδάτων, ορισμένες από τις πόρτες του καταμαράν παρέμεναν κλειδωμένες, εγκλωβίζοντας ανθρώπους στο εσωτερικό του σκάφους και εμποδίζοντας την έγκαιρη απομάκρυνσή τους προς τα εξωτερικά καταστρώματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, όταν οι πόρτες κατάφεραν τελικά να ανοίξουν, οι σωσίβιες λέμβοι είχαν ήδη απελευθερωθεί στη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι εγκλωβισμένοι επιβάτες να μην έχουν καμία δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.

Οι συγκεκριμένες ισχυρισμοί αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της προανακριτικής έρευνας, προκειμένου να διακριβωθεί εάν υπήρξαν εγκληματικές παραλείψεις που στέρησαν από τους επιβάτες τη δυνατότητα ασφαλούς εκκένωσης.

Ο ήρωας της διάσωσης που έσωσε 20 παιδιά

Μέσα στο χάος που επικράτησε, καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση του Φιράτ Γκεντσέρ, ιδιοκτήτη επιχείρησης θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ο οποίος έσπευσε στο σημείο με το δικό του ιδιωτικό σκάφος.

Ο κ. Γκεντσέρ ανέφερε ότι παρακολουθούσε την αναχώρηση του «Filo Jet» μέσα στη θαλασσοταραχή, απορώντας για την απόφαση απόπλου. Λίγο αργότερα, εντόπισε πορτοκαλί αντικείμενα να επιπλέουν και ειδοποίησε την Ακτοφυλακή. Όταν έλαβε την επιβεβαίωση ότι το σκάφος βυθίζεται, έσπευσε στην περιοχή και κατάφερε να περισυλλέξει 35 έως 40 ανθρώπους, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στα βρέφη και τα μικρά παιδιά, σώζοντας συνολικά περίπου 20 ανήλικους.

Το πρώτο κύμα επιζώντων που μεταφέρθηκε με επιτυχία στην ακτή μετά την ανατροπή του επιβατικού καταμαράν:

Οι συλλήψεις, οι εκδοχές για τα αίτια και η έρευνα στα 514 μέτρα

Στο πλαίσιο των δικαστικών ερευνών για την απόδοση ποινικών ευθυνών, οι κατοχικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και ακόμη επτά προσώπων.

Ο «Πρωθυπουργός» των κατεχομένων, Ουνάλ Ουστέλ, υποστήριξε ότι το καταμαράν ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο τεράστια κύματα, τα οποία προκάλεσαν την εισροή των υδάτων. Ωστόσο, τοπικά αφηγήματα αναφέρουν ότι ο καπετάνιος αντιλήφθηκε το ρήγμα λίγο μετά την αναχώρησή του με προορισμό τη Σελεύκεια της Μερσίνας και προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας.

Το ναυάγιο του «Filo Jet» έχει εντοπιστεί σε βάθος 514 μέτρων. Ειδικό πλοίο και εξειδικευμένοι δύτες αναμένονται από την Τουρκία προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες. Ύψιστης σημασίας θεωρείται η επιχείρηση ανέλκυσης του μαύρου κουτιού, το οποίο θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια της βύθισης. Σημειώνεται ότι το σκάφος είχε υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο μόλις δύο μήνες πριν από την εταιρεία «Türk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz».

Από την πλευρά της, η πλοιοκτήτρια εταιρεία Filo Denizcilik Şti. Ltd. ανακοίνωσε τη συγκρότηση ομάδας διαχείρισης κρίσεων και τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για την ενημέρωση των συγγενών, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τις διασωστικές αρχές.

159 passengers aboard the high-speed ferry Filo Jet, which sank off the coast of Kyrenia, have been rescued. At least one person has died. The Turkish-flagged vessel began taking on water for reasons that remain unclear before capsizing. The high-speed ferry was operating on the… pic.twitter.com/G1k9kA7hSe — Russian Market (@runews) August 30, 2026

The first wave of survivors has been successfully brought to shore after a passenger ferry capsized off North Cyprus. 🚨🌊🚢 Emergency medical teams rushed to Girne Port on Sunday afternoon to receive passengers rescued from the overturned Express catamaran operated by Filo Jet.… pic.twitter.com/XnPo1VPd6K — SG News (@SGNews123) August 30, 2026

#SONDAKİKA

KKTC’DE GEMİ FACİASI! Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında seyir halindeki katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk… pic.twitter.com/je5FmYCAuX — Basın Gündemi (@Newsdiary0) August 30, 2026

Girne–Taşucu seferinde 267 kişiyi taşıyan Feribot kazasında; —241 kişi kurtarıldı

—8 kişi hayatını kaybetti,

—18 kişi kayıp. Yolcular tarafından “𝐬𝐮 𝐚𝐥𝛊𝐲𝐨𝐫𝐮𝐳” uyarıları görmezden gelinmiş.‼️ Geçmiş olsun Yavru Vatan

Geçmiş olsun Türkiye’m 🇹🇷 pic.twitter.com/UGNZYQnj7K — Togay (@T_o_g_a_y_) August 30, 2026

Girne’de Deniz Faciası: Filo Jet Battı, 8 Kişi Hayatını Kaybetti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması büyük faciaya yol açtı. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak… pic.twitter.com/1aZ3acSCB8 — objektifcesme (@objektifcesme) August 30, 2026

“Gemi batıyor! Çocuklar var!” Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026