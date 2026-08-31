Πυκνώνουν τα ερωτηματικά και οι σκιές γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το επιβατικό καταμαράν «Filo Jet» άφησε το λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, λίγη ώρα πριν ανατραπεί και βυθιστεί στα 514 μέτρα βάθος.

Τις αποκαλύψεις πυροδότησε η παραδοχή του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος ανέφερε ότι το αρμόδιο «Τμήμα Λιμένων» είχε αρχικά απαγορεύσει την αναχώρηση του πλοίου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, περίπου μία ώρα μετά την αρχική απαγόρευση, η απόφαση ανατράπηκε και το καταμαράν απέπλευσε κανονικά με προορισμό το Τασουτζού της Μερσίνης.

Παράλληλα, η αποκάλυψη ενός παρόμοιου περιστατικού εισροής υδάτων από το μακρινό 2003, όταν το πλοίο ταξίδευε ως «Iris Jet», αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για πλήρη έλεγχο του τεχνικού του ιστορικού.

Το μοιραίο ωράριο: Ποιος έδωσε το πράσινο φως;

Η μεταστροφή των αρχών μέσα σε 60 μόλις λεπτά έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Αϊσεμντέν Ακίν ζήτησε την άμεση δημοσιοποίηση του εγγράφου αναχώρησης, των εκθέσεων επιθεώρησης και της τελικής άδειας εκτέλεσης του δρομολογίου.

Τα βασικά ερωτήματα που ζητούν αμείλικτα απαντήσεις είναι ποιος αρμόδιος ακύρωσε την αρχική απαγόρευση απόπλου, ποια καιρικά ή τεχνικά δεδομένα άλλαξαν μέσα σε μία μόλις ώρα, αλλά και ποιος υπέγραψε την τελική άδεια αναχώρησης;

Σημειώνεται ότι το «Τμήμα Λιμένων», το οποίο φέρει την ευθύνη για τους σχετικούς ελέγχους και τις αδειοδοτήσεις, υπάγεται απευθείας στον «υπουργό» Μεταφορών, Ερχάν Αρικλί.

Οι επιθεωρήσεις και η δυσκολία του μαύρου κουτιού

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο Ερχάν Αρικλί ισχυρίστηκε ότι το «Filo Jet» είχε υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο περίπου δύο μήνες πριν από την τραγωδία στο ναυπηγείο Akdeniz από τον τουρκικό νηογνώμονα Türk Loydu.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα και το εύρος του ελέγχου αυτού. Παραμένει άγνωστο αν οι επιθεωρητές εξέτασαν εξονυχιστικά τη στεγανότητα, την ακεραιότητα των δύο στεγανών σκαφών (γάστρες) του καταμαράν, την ευστάθειά του υπό κακές καιρικές συνθήκες, καθώς και τη λειτουργία των συστημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ο Αρικλί πρόσθεσε ότι τα ακριβή αίτια θα αποκαλυφθούν μόνο από την εξέταση του καταγραφέα δεδομένων (μαύρου κουτιού). Εντούτοις, η ανέλκυσή του θεωρείται εγχείρημα εξαιρετικά υψηλής δυσκολίας, καθώς το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος που ξεπερνά τα 500 μέτρα.

Είχε μπάσει νερά και ως «Iris Jet» το 2003

Παράλληλα, στο φως έρχονται αποκαλυπτικά στοιχεία για το παρελθόν του πλοίου. Κατασκευασμένο το 2000, το ηλικίας 26 ετών καταμαράν έφερε μέχρι το 2024 την ονομασία «Iris Jet» (με σταθερό αναγνωριστικό αριθμό IMO 8962034).

Με την παλαιά του ονομασία εκτελούσε το ίδιο ακριβώς δρομολόγιο μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων πριν από 23 χρόνια. Απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (10 Μαρτίου 2009) για ασφαλιστική διαφορά αποκαλύπτει ότι το σκάφος είχε εμπλακεί σε σοβαρό ατύχημα, στο οποίο, το «Iris Jet» είχε προσκρούσει σε προβλήτα κατά τη διάρκεια ελιγμών σε λιμάνι.

Αν και η ζημιά υποτιμήθηκε αρχικά από τον κυβερνήτη, λίγες ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε σοβαρή εισροή υδάτων.

Ο νηογνώμονας επέτρεψε τότε τη μετακίνηση του καταμαράν σε ναυπηγείο για επισκευές. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη δικαστική διαμάχη, οι απαιτούμενες εργασίες δεν εκτελέστηκαν ποτέ σωστά, οδητώντας σε χρόνια δικαστική διαμάχη με την ασφαλιστική εταιρεία.

Έκτοτε, το καταμαράν άλλαξε επανειλημμένα ιδιοκτήτες, ονομασίες και σημαίες, υποβαλλόμενο κατά καιρούς σε επισκευές. Παρότι το συμβάν του 2003 δεν συνδέεται άμεσα με το σημερινό ναυάγιο, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να ανοίξει ο πλήρης φακέλος της τεχνικής συντήρησης του «Filo Jet» σε βάθος ετών.

Girne’de kalkışından kısa süre sonra alabora olan geminin batmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. “Söyleyin kaptana, geri dönsün, burada 200 kişi var. Her taraf su alıyor.” pic.twitter.com/xgsHkvg6A9 — ENSONHABER (@ensonhaber) August 31, 2026