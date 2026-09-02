Σβήνουν οι ελπίδες για τους 20 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το τραγικό ναυάγιο του καταμαράν της εταιρείας Filojet, το οποίο σημειώθηκε την Κυριακή (30/8) στα ανοικτά της Κερύνειας. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των Αρχών, εκτιμάται πως οι αγνοούμενοι βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο βυθισμένο σκάφος, το οποίο έχει καταλήξει σε βάθος 550 μέτρων στον πυθμένα της θάλασσας.

Λίγες ώρες μετά το ναυάγιο, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν τις σορούς οκτώ Τούρκων επιβατών, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη ναυτική τραγωδία βρίσκονται ακόμη υπό πλήρη διερεύνηση.

Συνδρομή από τουρκικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια drones

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των επιβαινόντων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Αναφερόμενος στην πορεία των ερευνών, ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για τους 20 αγνοούμενους που πιστεύουμε ότι βρίσκονται στο εσωτερικό του πλοίου».

Για την ενίσχυση της επιχείρησης, οι τουρκοκυπριακές αρχές γνωστοποίησαν πως από την Τρίτη (1/9) έχουν καταπλεύσει στην περιοχή δύο τουρκικά πολεμικά πλοία. Τα συγκεκριμένα σκάφη είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα μέσα, στα οποία συγκαταλέγονται υποβρύχια drones (ROVs) που έχουν τη δυνατότητα κατάδυσης σε βάθη έως και 1.000 μέτρων.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο Ουστέλ πρόσθεσε σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας: «Ρομπότ χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση της περιοχής γύρω από το πλοίο (…). Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς μέχρι το βράδυ».

Προφυλακίσεις και ο ισχυρισμός του πλοιάρχου

Στο μέτωπο των ποινικών ευθυνών, οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προφυλάκιση εννέα ατόμων. Συγκεκριμένα, υπό κράτηση βρίσκονται ο καπετάνιος του καταμαράν, επτά μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον του δικαστή, ο κυβερνήτης του μοιραίου σκάφους επιχείρησε να αποδώσει το δυστύχημα σε εξωγενείς παράγοντες και δομική αστοχία. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η τραγωδία ξεκίνησε όταν, λίγα μόλις ναυτικά μίλια μετά τον απόπλου από την Κερύνεια, η πλώρη του καταμαράν έσπασε εξαιτίας της τεράστιας δύναμης των κυμάτων.