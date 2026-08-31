Ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» της κατεχόμενης Κερύνειας οδηγήθηκαν ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας υπάλληλος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στον απόηχο της πολύνεκρης ναυτικής τραγωδίας με το επιβατηγό «Filo Jet».

Η διαδικασία ξεκίνησε με την επιβεβαίωση των ταυτοτήτων των εμπλεκομένων, ενώ ο δικαστής διέταξε την προσαγωγή επιπλέον επτά προσώπων που καταζητούνται στο πλαίσιο της έρευνας για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας.

Οι ισχυρισμοί του πληρώματος και η «θραύση της πλώρης»

Στις καταθέσεις τους, ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ισχυρίστηκαν ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τον απόπλου ήταν ομαλές και ότι το ταχύπλοο διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες ναυσιπλοΐας. Ο καπετάνιος υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν «η πλώρη του σκάφους έσπασε από τα κύματα», με αποτέλεσμα την ραγδαία εισροή υδάτων.

Τα στοιχεία που ζητά η έρευνα

Από την πλευρά του, το λεγόμενο «δικαστήριο» ζήτησε τη συγκέντρωση πρόσθετων τεχνικών δεδομένων, την εξέταση μαρτύρων, τη συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων, καθώς και επίσημη ενημέρωση για το αν έχει εκκινήσει αντίστοιχη δικαστική έρευνα στην Τουρκία.

Το χρονικό της ανατροπής και ο απολογισμός

Το ταχύπλοο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτσού Μερσίνης με συνολικά 267 επιβαίνοντες, άρχισε να μπάζει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρησή του. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας, το πλοίο ανατράπηκε.

Μέχρι στιγμής ο απολογισμός ανέρχεται σε 241 διασωθέντες και 8 νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό 18 αγνοουμένων.