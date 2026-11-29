Σε δύο μέτωπα κρίνεται το πολιτικό και δικαστικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα, την ώρα που ο Πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για τον τερματισμό της πολυετούς δίκης του απερχόμενου Πρωθυπουργού.

Οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Νετανιάχου και του κεντρώου αντιπάλου του, Γκάντι Άιζενκοτ, ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, παρά την αιφνιδιαστική υποχώρηση του πρώτου, ο οποίος εμφανίστηκε διατεθειμένος να παραχωρήσει στον πολιτικό του αντίπαλο την πρωθυπουργία για το πρώτο διάστημα μιας κυβέρνησης εναλλαγής.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το Λικούντ του Νετανιάχου και το Γιασάρ του Άιζενκοτ ανέφεραν ότι η συνάντηση διεξήχθη σε επίσημη ατμόσφαιρα, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να ξεπεράσουν τις «βαθιές διαφορές» που τις χωρίζουν. Δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο, ούτε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ούτε ημερομηνία νέας συνάντησης.

Ο Νετανιάχου προσφέρει την πρωθυπουργία στον αντίπαλό του

Η πρόταση του Νετανιάχου ήρθε λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 6ης Δεκεμβρίου που έχει στη διάθεσή του ο Άιζενκοτ για τον σχηματισμό Κυβέρνησης.

Ο 77χρονος απερχόμενος Πρωθυπουργός δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι επιθυμεί να επιδείξει «υπευθυνότητα», αποδεχόμενος να αναλάβει πρώτος ο Άιζενκοτ την πρωθυπουργία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα προέβλεπε την εναλλαγή τους στην ηγεσία της Κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ, ωστόσο, φέρεται να ξεκαθάρισε στον Νετανιάχου ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τους πολιτικούς του συμμάχους για να σχηματίσει κυβέρνηση μαζί του, προσκαλώντας αντιθέτως τον απερχόμενο Πρωθυπουργό να προσχωρήσει στο δικό του μπλοκ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακυρώθηκε και προγραμματισμένη συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο κομμάτων.

Μεταξύ των βασικών σημείων διαφωνίας τους βρίσκονται η σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και η δικαστική μεταρρύθμιση.

Το προηγούμενο μιας αντίστοιχης συμφωνίας, πάντως, δεν είναι ενθαρρυντικό για τον Άιζενκοτ. Το 2020, ο πολιτικός του μέντορας, Μπένι Γκαντς, είχε συμφωνήσει με τον Νετανιάχου στην εκ περιτροπής πρωθυπουργία. Η Κυβέρνηση όμως κατέρρευσε, προτού ο Γκαντς προλάβει να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Το αραβικό κόμμα που μπορεί να κρίνει το μέλλον του Νετανιάχου

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης Κυβέρνησης του Ισραήλ διεκδικεί η Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστή με το εβραϊκό ακρωνύμιο Ράαμ.

Ο ηγέτης του κόμματος, Μανσούρ Αμπάς, προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου σε μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση, χαρακτηρίζοντας δημοσίως τη Χαμάς «τρομοκρατική οργάνωση» σε συνέντευξή του στην ισραηλινή κρατική τηλεόραση.

Η δήλωση ανοίγει τον δρόμο για την ενδεχόμενη συμμετοχή του αραβικού κόμματος σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Άιζενκοτ, καθώς ανταποκρίνεται σε μία από τις βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός στους υποψήφιους κυβερνητικούς εταίρους του.

Ειδικότερα, ο ηγέτης του Γιασάρ έχει θέσει τέσσερις βασικές αρχές για τη συμμετοχή σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του:

Τον χαρακτηρισμό της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και τη δέσμευση για τον τερματισμό της κυριαρχίας της στη Λωρίδα της Γάζας.

Τη διατήρηση του εβραϊκού και δημοκρατικού χαρακτήρα του Ισραήλ.

Τον σεβασμό των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Την καθιέρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής ή, εναλλακτικά, κοινωνικής θητείας για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της αραβικής μειονότητας.

Η τοποθέτηση του Αμπάς προκάλεσε την αντίδραση του Νετανιάχου, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να εξαπατήσει την κοινή γνώμη. Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τα αραβικά κόμματα ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Οι 63 έδρες που μπορούν να αφήσουν τον Νετανιάχου εκτός εξουσίας

Εκτός από το Ράαμ, ο Άιζενκοτ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με το υπερορθόδοξο κόμμα JUT, με βασικό αντικείμενο συζήτησης την εξαίρεση των μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Εφόσον καταλήξει σε συμφωνία και με τους δύο πολιτικούς σχηματισμούς, το στρατόπεδο του Άιζενκοτ θα διαθέτει 63 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον σχηματισμό Κυβέρνησης χωρίς τον Νετανιάχου.

Ωστόσο, διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, το κόμμα του οποίου είναι το μοναδικό μέλος του μπλοκ του Άιζενκοτ που δεν έχει ακόμη επισημοποιήσει συμφωνία συνασπισμού.

Ο Μπένετ τάσσεται υπέρ του σχηματισμού μιας «σιωνιστικής» κυβερνητικής πλειοψηφίας με τη συμμετοχή του Νετανιάχου, αλλά χωρίς τα αραβικά και τα υπερορθόδοξα κόμματα.

Παρέμβαση Χέρτσογκ για να τερματιστεί η δίκη του Νετανιάχου

Παράλληλα με τις πολιτικές διαβουλεύσεις, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, πρότεινε σήμερα να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ της εισαγγελίας και των δικηγόρων του Νετανιάχου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα έθετε τέλος στη δίκη του για διαφθορά.

Η πρωτοβουλία ακολουθεί την εξέλιξη της περασμένης Τετάρτης, όταν οι δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση συνέστησαν να εγκαταλειφθούν οι διώξεις για διαφθορά, χαρακτηρίζοντας «ισχνές» τις πιθανότητες καταδίκης με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Κάλεσαν, επίσης, την εισαγγελία και την υπεράσπιση να καταλήξουν σε συμφωνία για άλλο σκέλος της δίκης, στο οποίο ο Νετανιάχου κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης λόγω της αποδοχής πολυτελών δώρων.

Ο ίδιος είχε ζητήσει να τερματιστεί «αμέσως» η δικαστική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2020.

Οι δικηγόροι του και η εισαγγελία φέρονται να έχουν αποδεχθεί καταρχήν την πρόταση για διάλογο, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία συνάντησης.

Τον Νοέμβριο του 2025 ο Νετανιάχου είχε υποβάλει επίσημο αίτημα για προεδρική χάρη, έχοντας και την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απευθύνει σχετικό αίτημα στον Χέρτσογκ.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 19 χρόνια στην πρωθυπουργία του Ισραήλ, αρνείται στο σύνολό τους τις κατηγορίες.

Η κρίσιμη προθεσμία της 6ης Δεκεμβρίου

Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός παρουσιάζει τον σχηματισμό Κυβέρνησης εθνικής ενότητας ως αναγκαία επιλογή για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Μια τέτοια συμφωνία θα του επέτρεπε, παράλληλα, να παραμείνει στην κυβερνητική εξουσία, την ώρα που εκκρεμούν οι δικαστικές υποθέσεις σε βάρος του.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η 6η Δεκεμβρίου, οπότε εκπνέει η προθεσμία που έχει λάβει ο Άιζενκοτ για τον σχηματισμό Κυβέρνησης. Εάν μέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο Χέρτσογκ παράταση δύο εβδομάδων.