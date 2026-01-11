Η Ιρανικής καταγωγής ηθοποιός Ναζανίν Μπονιαντί, γνωστή από τις σειρές Homeland και How I Met Your Mother, δήλωσε ότι νιώθει βαθιά ανησυχία για τους 92 εκατομμύρια Ιρανούς, πολλοί από τους οποίους έχουν επιδείξει θάρρος συμμετέχοντας στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στο Ιράν.

Η γεννημένη στο Ιράν Βρετανή ηθοποιός είπε την Κυριακή 11/1 στο Sky News ότι είναι «πολύ, πολύ φοβισμένη» για την κατάσταση των ανθρώπων στη χώρα της.

«Τώρα χρειαζόμαστε διεθνή στήριξη», τόνισε και συμπλήρωσε: «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι οι άνθρωποι να τολμήσουν να κατέβουν στους δρόμους, επειδή πιστεύουν ότι θα λάβουν αυτή τη στήριξη, και μετά να μην έρθει ποτέ.»