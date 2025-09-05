Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αν και όταν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Η ουδέτερη ζώνη, που προβλέπεται να προστατεύει την Ουκρανία από περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις, θα είναι μια ευρεία αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και θα μπορούσε επιπροσθέτως να διασφαλίζεται από στρατιώτες από μία ή περισσότερες χώρες που δεν είναι μέλη του NATO, όπως η Σαουδική Αραβία ή το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του ζητήματος.

Ξεχωριστά, ωστόσο, το NBC News μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο απαισιόδοξος για την προοπτική να επιτευχθεί μέσω της μεσολάβησής του κάποια στιγμή σύντομα ο τερματισμός της σύγκρουσης ή να υπάρξει μια τετ α τετ συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Το Reuters δεν ήταν προς το παρόν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες αυτές. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων, που διατυπώθηκε πέραν του ωραρίου λειτουργίας, να σχολιάσει σχετικά.