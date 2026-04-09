Πλούσιο είναι το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του Νετανιάχου να δώσει εντολή για άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, καθώς φαίνεται ότι προηγήθηκε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News.

Το NBC επικαλέστηκε έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο οποίος ανέφερε ότι ο Τραμπ υπέβαλε το αίτημα αυτό προκειμένου να συμβάλει στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.