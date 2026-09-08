Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχτηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έκαναν γνωστό οι Αρχές της Ουκρανίας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο νωρίτερα για βιομηχανικά κτήρια που χτυπήθηκαν στις συνοικίες Μπορίσπιλ και Φάστιβ, προάστια της πρωτεύουσας, καταστροφή οχημάτων και πρόκληση πυρκαγιών.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επιβεβαίωσε ότι «το μορατόριουμ τριών ημερών στα πλήγματα εναντίον του Κιέβου, που εφαρμόστηκε εξαιτίας της επίσκεψης Αμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο, έλαβε τέλος».

Η Ουκρανία είχε επίσης αναστείλει τις δικές της επιδρομές που είχαν στο στόχαστρο την περιφέρεια της Μόσχας.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος μαζί με τον Κούσνερ έκανε το Σαββατοκύριακο επισκέψεις στις πρωτεύουσες των δύο χωρών, ήταν η πρώτη φορά που μετέβη στην Ουκρανία από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022, έκρινε χθες πως το ταξίδι επέτρεψε να σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» ενόψει της οργάνωσης τριμερών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, η πιο πολύνεκρη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.