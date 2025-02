Έξι άνθρωποι επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα σε συνοικία της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

BREAKING VIDEO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Philly man is recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025