Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια προσέφυγε γυναίκα, η οποία ως ανήλικη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Η ενάγουσα στρέφεται κατά της xAI, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε βιντεοσκοπημένο υλικό από τις αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος της, για την εκπαίδευση του μοντέλου Grok.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανάλυση του Καναδικού Κέντρου Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας επιβεβαιώνει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη παρήγαγε εικόνες που την απεικονίζουν.

Οι κατηγορίες και τα αιτήματα της προσφυγής

Η πλευρά της καταγγέλλουσας υποστηρίζει πως η xAI παραβίασε δύο ομοσπονδιακές νομοθεσίες περί παραγωγής και χρήσης υλικού παιδικής πορνογραφίας. Στην αγωγή ζητείται η υπόθεση να λάβει τη μορφή ομαδικής προσφυγής (class action) ώστε να συμπεριλάβει και άλλα θύματα, να εκδοθεί δικαστική αμφισβήτηση που θα απαγορεύει την παραγωγή ή επεξεργασία τέτοιου υλικού από το Grok, καθώς και η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.

Ιστορικό αμφιλεγόμενων λειτουργιών και διεθνείς αντιδράσεις

Το Grok βρέθηκε από την αρχή του έτους στο επίκεντρο αντιδράσεων, όταν χρήστες παρήγαγαν και δημοσίευσαν στο X (πρώην Twitter) μη συναινετικό γυμνό περιεχόμενο γυναικών και ανηλίκων. Η κατάσταση οδήγησε χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες στη διακοπή πρόσβασης στο εργαλείο. Παρά τις ανακοινώσεις της xAI τον Ιανουάριο για λήψη μέτρων, παρατηρητές και δοκιμές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κατέδειξαν ότι οι περιορισμοί αυτοί ήταν εφικτό να παρακαμφθούν.

Συσσώρευση νομικών προβλημάτων

Αυτή δεν είναι η μοναδική δικαστική εμπλοκή για την τεχνολογική εταιρεία, καθώς τον Μάρτιο τρεις έφηβες στο Τενεσί προχώρησαν σε αντίστοιχη νομική ενέργεια. Σημειώνεται πως η xAI απορρόφησε την πλατφόρμα X το 2025, ενώ τον Φεβρουάριο εντάχθηκε στον εταιρικό όμιλο της SpaceX, επίσης συμφερόντων του Ίλον Μασκ.