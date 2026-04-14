Νέα αιματηρή επίθεση καταγράφηκε στη νοτιοανατολική Ουκρανία, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των αμάχων στις εμπόλεμες περιοχές.

Συγκεκριμένα, ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε σήμερα τον θάνατο πέντε αμάχων στην πόλη Ντνίπρο και τον τραυματισμό περισσότερων από 24, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Αυτοί ήταν άμαχοι που απλά οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και επέστρεφαν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, από την επίθεση, υπέστη ζημιές και εγκατάσταση κρίσιμης υποδομής, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος των καταστροφών.

Τουλάχιστον δέκα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σταθερή, όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάντζα. Ωστόσο, ένας από τους τραυματίες, ένας 40χρονος άνδρας, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.