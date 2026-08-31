Νέα ένταση δημιουργείται στον Περσικό Κόλπο, έπειτα από στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ιρανικό νησί Λαράκ. Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να επιβεβαιώνουν ανθρώπινες απώλειες και να προειδοποιούν με σκληρά αντίποινα.

Το σκηνικό της έντασης άρχισε να διαμορφώνεται αργά το βράδυ της Κυριακής, 30 Αυγούστου, όταν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε την είδηση για μια ισχυρή έκρηξη κοντά στο νησί Λαράκ, αναφέροντας αρχικά πως η αιτία παρέμενε άγνωστη.

Λίγο αργότερα, το τοπίο ξεκαθάρισε μέσα από ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios. Επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, ο ιστότοπος αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν μόλις πλήξει και καταστρέψει δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο εν λόγω νησί.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση για το αμερικανικό πλήγμα εξήγησε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ. Μεταφέροντας τα λόγια της αμερικανικής πηγής, σημείωσε χαρακτηριστικά τον λόγο που οδήγησε στην αναχαίτιση: «Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ».

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε την επίθεση, η οποία είναι η πρώτη μετά από έναν μήνα.

«Νωρίτερα την Κυριακή, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ» όπου «παρατηρήθηκαν Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που έφεραν θαλάσσιες νάρκες», δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, ο εκπρόσωπος της CENTCOM, σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Απειλές για σκληρά αντίποινα

Η απάντηση από το Ιράν ήταν άμεση. Μέσω του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επισήμως ότι από την αμερικανική επίθεση στο Λαράκ σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν αρκετοί Ιρανοί μαχητές, αλλά και άμαχοι πολίτες, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Φρουροί ορκίστηκαν να απαντήσουν δυναμικά, τονίζοντας ότι θα τιμωρήσουν τους υπευθύνους της επίθεσης. Το κλίμα δυναμίτισε περαιτέρω εκπρόσωπος του σώματος, ο οποίος, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά της Ουάσινγκτον. Όπως διεμήνυσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την ενέργειά τους, αντιμετωπίζοντας σκληρές συνέπειες τόσο στο στρατιωτικό, όσο και στο οικονομικό μέτωπο.