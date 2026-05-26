Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Παρά τις εκατέρωθεν δηλώσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για «πρόοδο», η νέα στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν και η πολεμική ρητορική του Ισραήλ στον Λίβανο θολώνουν το τοπίο και προκαλούν νευρικότητα στις διεθνείς αγορές.

Το διπλωματικό θρίλερ και το «χτύπημα» της CENTCOM

Εκεί που το κλίμα έδειχνε σημάδια εκτόνωσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλλει το Σαββατοκύριακο μια άμεσα επικείμενη λύση, η πραγματικότητα του πεδίου των μαχών επανέφερε την καχυποψία. Η Κεντρική Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επρόκειτο για πλήγματα «σε νόμιμη άμυνα», τα οποία είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων που απειλούσαν αμερικανικά στρατεύματα. Επίσης στόχευσαν σκάφη που φέρονταν ότι επιχειρούσαν να ποντίσουν νάρκες.

BREAKING: 🇺🇸 🇮🇷 US strikes Iran. IRGC boats were caught red-handed planting mines in the Strait of Hormuz. CENTCOM hit back, destroying the vessels and a missile site in Bandar Abbas. Per Fox: ceasefire is NOT broken. 20% of global oil flows through that strait. pic.twitter.com/52p7iosG24 — Crypto Rover (@cryptorover) May 26, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα μεσάνυχτα, με την κρατική τηλεόραση ωστόσο να υποβαθμίζει το γεγονός αργότερα, μεταδίδοντας ότι η ηρεμία αποκαταστάθηκε και ότι διεξάγεται έρευνα.

Το Στενό του Ορμούζ και το «αγκάθι» των πυρηνικών

Η βιασύνη του Λευκού Οίκου να κλείσει αυτό το μέτωπο δεν είναι τυχαία. Ο πόλεμος, πέρα από το πολιτικό του κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία. Αιτία είναι το de facto κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, από όπου διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως.

Η αβεβαιότητα αποτυπώθηκε άμεσα στις διεθνείς αγορές ενέργειας με αντικρουόμενες τάσεις:

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) κατέγραψε βουτιά -5,4%.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ σημείωσε άνοδο +1,6%.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε δημόσια μέσω του Truth Social το ζήτημα του εμπλουτισμένου ιρανικού ουρανίου, ξεκαθαρίζοντας ότι θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ προς καταστροφή είτε να εξουδετερωθεί επιτόπου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμηνύει πως το πυρηνικό της πρόγραμμα δεν αποτελεί μέρος της παρούσας διαπραγμάτευσης, αλλά αντικείμενο ξεχωριστής διαδικασίας.

Διπλωματικός πυρετός σε Κατάρ και Κίνα

Παρά την ένταση, οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει βούληση για συμφωνία, έστω και με σκληρά παζάρια. Στο Κατάρ μία υψηλόβαθμη ιρανική αντιπροσωπεία (με τον διαπραγματευτή Μ. Μπ. Γκαλιμπάφ και τον ΥΠ.ΕΞ. Α. Αραγτσί) μετέβη στη Ντόχα για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Στην Κίνα μία αντιπροσωπεία του Πακιστάν, με τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του στρατού, βρίσκεται στο Πεκίνο, το οποίο στηρίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να πιέζει ώστε τα εμπλεκόμενα μουσουλμανικά κράτη να υπογράψουν ταυτόχρονα τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» για την εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ, κάτι που χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Συρία και ο Λίβανος απορρίπτουν σταθερά.

Καταρρέει η εκεχειρία στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, η θεωρητική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο (σε ισχύ από τις 17 Απριλίου) έχει μετατραπεί σε «κενό γράμμα» καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα «εντείνει» τις επιχειρήσεις με σκοπό να «συντρίψει» τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Μόνο το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στον Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ απάντησε με επιθέσεις αυτοκτονίας από drones εναντίον τεσσάρων ισραηλινών στρατιωτικών στόχων. Ο τραγικός απολογισμός αυτού του μετώπου από τις 2 Μαρτίου ξεπερνά πλέον τους 3.100 νεκρούς στον Λίβανο, επισκιάζοντας κάθε ελπίδα για άμεση σταθερότητα.