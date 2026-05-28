Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει και καταρρίψει πολλαπλά ιρανικά drones που αξιολογήθηκαν ως απειλή για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, σημειώνονται την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών, ο οποίος έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχει οδηγήσει απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας από τότε που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αναφορά ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονταν από κοινού τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει «ανοιχτή».

Οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει τελευταία φορά αυτό που χαρακτήρισαν «αμυντικά πλήγματα» τη Δευτέρα, τα οποία το Ιράν κατήγγειλε ως παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας. Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι στόχοι περιλάμβαναν σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που θεωρήθηκαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Πηγή: Reuters