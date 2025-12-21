Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην αναχαίτιση ακόμη ενός πλοίου στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που είδε το φως της δημοσιότητας την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου και επικαλείται ως πηγές δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη επιχείρηση μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο, καθώς αργά χθες έγινε γνωστό πως πραγματοποιήθηκε παρόμοια επέμβαση στην περιοχή.

Οι Αμερικανικές ενέργειες σημειώνονται μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί επιβολής «αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το δεξαμενόπλοιο «Bella 1», υπό παναμαϊκή σημαία, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για φόρτωση, ανέφερε μία από τις πηγές. Η επιχείρηση αυτή ακολούθησε την επιβίβαση στο υπερδεξαμενόπλοιο «Centuries» νωρίς το Σάββατο, καθώς και στο «Skipper» στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ εντείνει την πίεση προς τον Μαδούρο, επιχειρώντας να «στραγγαλίσει» τη βασική πηγή εσόδων του καθεστώτος. Αν η Βενεζουέλα δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό της, οι δεξαμενές αποθήκευσης θα γεμίσουν με αδιάθετες ποσότητες και η κρατική εταιρεία «Petróleos de Venezuela SA» (PDVSA) θα αναγκαστεί να αρχίσει να κλείνει πετρελαιοπηγές, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης την Κυβέρνηση Μαδούρο ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας τη για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η κατάσχεση του Σαββάτου είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πλοίο δεν εμφανιζόταν στη δημόσια λίστα αμερικανικών κυρώσεων. Το δεξαμενόπλοιο «Centuries» έπλεε επίσης υπό παναμαϊκή σημαία, ενώ κινεζική εταιρεία κατείχε την κυριότητα του πετρελαίου.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο της PDVSA που τελεί υπό κυρώσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X».

Η Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και Υπουργός Πετρελαίου, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, καταδίκασε την «κλοπή» του δεξαμενόπλοιου, χαρακτηρίζοντας τη «σοβαρή πράξη πειρατείας» από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.