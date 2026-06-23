Ανατροπή στο σκηνικό ηρεμίας στον νότιο Λίβανο καθώς ο ισραηλινός στρατός ενεπλάκη σε δύο ξεχωριστά αιματηρά περιστατικά, ανοίγοντας πυρ εναντίον ομάδων ανδρών τους οποίους χαρακτήρισε ως τρομοκράτες της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των λιβανέζικων αρχών, από τις επιθέσεις αυτές τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται χρήση όπλων από την πλευρά του Ισραήλ στην περιοχή μετά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Οι πυροβολισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ανοίγει στην Ουάσιγκτον ένας πέμπτος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Στο πρώτο περιστατικό, Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ με τα πολυβόλα τους προς την πλευρά ανδρών που στέκονταν κοντά σε έναν εκσκαφέα που καθάριζε έναν δρόμο κοντά στην πόλη Ναμπατίγια, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI).

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε, δήλωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, επρόκειτο για απλούς πολίτες που εργάζονταν για να καθαρίσουν τους δρόμους και να απομακρύνουν πτώματα κάτω από τα ερείπια.

Ο ισραηλινός στρατός είπε από την πλευρά του ότι εντόπισε έναν πυρήνα ένοπλων τρομοκρατών που επιχειρούσε πολύ κοντά στις δυνάμεις του εντός της ζώνης ασφαλείας, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες του είχαν στοχεύσει τα άτομα αυτά ώστε να εξαλείψουν την απειλή.

Η Χεζμπολάχ κατήγγειλε αυτά τα πυρά ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.