Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και το Ισραήλ προχωρούν σήμερα στην έκτη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, που αυτή την εβδομάδα έφθασε κοντά στην κατάρρευση.

Η απελευθέρωση τριών Ισραηλινών, όλοι τους με διπλή υπηκοότητα που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 16 μήνες, και 369 Παλαιστίνιων κρατουμένων γίνεται ενώ σήμερα το βράδυ αναμένεται στο Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι τρεις όμηροι είναι ο Ρωσοϊσραηλινός Σάσα Τρουφάνοφ, 29 ετών, ο Αμερικανοϊσραηλινός Σαγκί Ντέκελ-Χεν, 36 ετών και ο Αργεντινοϊσραηλινός Ιαΐρ Χορν, 46 ετών.

🟡 According to information communicated by the Red Cross, 3 hostages were transferred to them and are on their way toward IDF and ISA forces in Gaza. pic.twitter.com/ZaiOckPlW0

— Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2025

