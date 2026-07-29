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Νέα βίντεο ήρθαν στο φως από το ατύχημα με τον 17χρονο που επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα διάσημα Sunset Cliffs στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή του άλματος.

Στα βίντεο, τα οποία έχουν καταγραφεί από διαφορετικές γωνίες, φαίνεται ο 17χρονος να παίρνει φόρα πριν επιχειρήσει το άλμα από τον βράχο, ενώ κατά την πτώση του για τη βουτιά που επιχειρεί, είναι ξεκάθαρο πως δεν πάτησε σωστά κατά την απογείωση, καθώς ενώ βρίσκεται στον αέρα, τα πόδια του εξακολουθούν να κάνουν κίνηση σαν να τρέχει. Το γεγονός αυτό προκαλεί την οδυνηρή συνέπεια του χτυπήματος στον βράχο πριν καταλήξει στο νερο.

Παρακολουθήστε τα βίντεο

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