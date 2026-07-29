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Νέα βίντεο ήρθαν στο φως από το ατύχημα με τον 17χρονο που επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα διάσημα Sunset Cliffs στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή του άλματος.
Στα βίντεο, τα οποία έχουν καταγραφεί από διαφορετικές γωνίες, φαίνεται ο 17χρονος να παίρνει φόρα πριν επιχειρήσει το άλμα από τον βράχο, ενώ κατά την πτώση του για τη βουτιά που επιχειρεί, είναι ξεκάθαρο πως δεν πάτησε σωστά κατά την απογείωση, καθώς ενώ βρίσκεται στον αέρα, τα πόδια του εξακολουθούν να κάνουν κίνηση σαν να τρέχει. Το γεγονός αυτό προκαλεί την οδυνηρή συνέπεια του χτυπήματος στον βράχο πριν καταλήξει στο νερο.
Παρακολουθήστε τα βίντεο
Um jovem de 17 anos decidiu saltar dos penhascos de Sunset Cliffs para o oceano, enquanto uma multidão assistia à sua queda sobre as rochas. Ele precisou ser resgatado da água.
O Corpo de Bombeiros de San Diego atendeu a ocorrencia e o levou ao hospital pic.twitter.com/WthIPWUAFK
— FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) July 29, 2026
Joven de 17 años resulta herido tras chocar contra las rocas al saltar desde Sunset Cliffs en San Diego, una práctica prohibida por las autoridades#Tendencias #SunsetCliffs #SanDiego
📹 : ExxAlerts pic.twitter.com/RILJGJk2Gs
— envozmx (@envozmxoficial) July 28, 2026
🩹🌊 A teenager was hospitalized after striking a rock while cliff jumping at Sunset Cliffs in San Diego. 🏞️💥 Footage captures the leap and the hard impact as rescue/response follows the mishap. #SanDiego #SunsetCliffs #CliffJumping #Accident #Hospitalized #BeachSafety… pic.twitter.com/E2Ne844LF5
— VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) July 28, 2026
Man, why didn’t anybody stop him from doing that? 😬 pic.twitter.com/eKaH4YUiSR
— Sasquatch Unfiltered (@sasquatchvlogtv) July 27, 2026