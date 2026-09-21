Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών πρωτοβουλιών της Αγίας Έδρας, ο ειδικός απεσταλμένος του Πάπα, καρδινάλιος Ματέο Ζούπι, προγραμματίζει εκ νέου ταξίδι στη Ρωσία προς τα τέλη του μήνα.

Την είδηση αυτή μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο απευθείας τοποθετήσεις που έκανε ο ίδιος ο Πάπας.

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ζούπι ανθρωπιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως ο Ζούπι, πρόεδρος της Ιταλικής Επισκοπικής Συνόδου, επισκέφθηκε για τελευταία φορά τη Μόσχα τον Οκτώβριο του 2024 για συνομιλίες σχετικά με την επανένωση οικογενειών, την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και τις προοπτικές του διαλόγου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.