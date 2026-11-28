Νέα αρχεία του Πενταγώνου και της CIA τραβούν την «κουρτίνα» από δεκαετίες κυβερνητικών ερευνών για ανεξήγητες εναέριες συναντήσεις. Ο όγκος των 40 εγγράφων και των τριών αδημοσίευτων βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 20 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει τα πάντα.

Από προειδοποιήσεις της CIA το 1952 για «ιπτάμενους δίσκους» μέχρι και στρατιωτικό υλικό υπερύθρων του 2026 με άγνωστης ταυτότητας αντικείμενα. Μαζί με μια έκθεση προόδου 494 σελίδων από την αμυντική ανάδοχο εταιρεία Bigelow Aerospace, τα αρχεία καλύπτουν περισσότερα από 70 χρόνια ανεξήγητων περιστατικών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Αξιωματούχος του υπουργείου Πολέμου αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξήγηση για τη δημοσιοποίηση των αρχείων στο Fox News Digital, «ώστε ο αμερικανικός λαός να μπορέσει να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με τα αρχεία».

Από έναν φωτεινό δίσκο που αναφέρθηκε πάνω από σιλό πυρηνικών πυραύλων στη Μοντάνα έως σχέδια για ένα μυστικό υπόγειο θησαυροφυλάκιο στη Νεβάδα, ακολουθούν 10 εντυπωσιακά ευρήματα από τα νεοεκδοθέντα αρχεία.

Τρία νέα στρατιωτικά βίντεο με Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο από τη Μέση Ανατολή

Η τελευταία δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τρία αδημοσίευτα στρατιωτικά βίντεο από τη Μέση Ανατολή, τα οποία καταγράφηκαν με θερμικές κάμερες και κάμερες νυχτερινής όρασης το 2020, το 2023 και το 2026 και απεστάλησαν από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Παντός Πεδίου (AARO) του Πενταγώνου.

Το πιο σύντομο απόσπασμα, ένα βίντεο 13 δευτερολέπτων από το 2023, δείχνει μια κάμερα να περιστρέφεται για να ακολουθήσει ένα μεμονωμένο αντικείμενο, διατηρώντας το κοντά στο κέντρο της οθόνης. Ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων από το 2020 καταγράφει ένα άλλο μεμονωμένο αντικείμενο να εισέρχεται από δεξιά και να κινείται προς τα αριστερά, καθώς η κάμερα το ακολουθεί και κάνει εναλλάξ μεγέθυνση και σμίκρυνση για να το κρατήσει στο οπτικό της πεδίο.

Βίντεο που δημοσίευσε η CIA:

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια και νεότερο απόσπασμα, ένα βίντεο 54 δευτερολέπτων από το 2026, παρακολουθεί αρκετά αντικείμενα να κινούνται από δεξιά προς τα αριστερά στην οθόνη. Καθώς η κάμερα περιστρέφεται και κάνει ζουμ αρκετές φορές, εστιάζει σε δύο από τα αντικείμενα που ανεβαίνουν προς τα πάνω και αριστερά, προτού τα χάσει στιγμιαία από το οπτικό της πεδίο.

Σε σημειώσεις που επισυνάπτονται στα βίντεο, οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι περιγραφές δεν αποτελούν τελικό συμπέρασμα για το τι κατέγραψαν οι κάμερες.

Ραντάρ κατέγραψε ανεξήγητο αντικείμενο να κινείται με 1.650 μίλια την ώρα πάνω από τις δυτικές ΗΠΑ

Ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας πάνω από τις δυτικές ΗΠΑ κατέγραψε οκτώ ανεξήγητα στίγματα το 2023, τα οποία κάλυψαν απόσταση 38,5 μιλίων (περίπου 62 χλμ.) σε μόλις 84 δευτερόλεπτα, σε εκτιμώμενο ύψος 55.000 έως 70.000 ποδιών, πολύ ψηλότερα από τα συνηθισμένα αεροσκάφη.

Αναλυτές του Πενταγώνου υπολόγισαν ότι, αν ένα και μόνο αντικείμενο παρήγαγε και τα οκτώ στίγματα, κινούνταν με ταχύτητα 1.650 μιλίων την ώρα και πραγματοποίησε απότομη στροφή 39 μοιρών. Επειδή το ραντάρ σάρωνε μόνο μία φορά κάθε 12 δευτερόλεπτα, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι το ίχνος προήλθε από ένα μεμονωμένο σκάφος και άφησαν την υπόθεση ανεξιχνίαστη.

Κορυφαίος σχεδιαστής κατασκοπευτικών αεροσκαφών και πλήρωμα πτήσης είδαν το ίδιο ΑΤΙΑ ανοιχτά της Καλιφόρνιας

Στις 16 Δεκεμβρίου 1953, ο μηχανικός της Lockheed, Κλάρενς «Κέλι» Τζόνσον εντόπισε από το έδαφος, στο ράντσο του κοντά στην Αγκούρα της Καλιφόρνιας, ένα σκοτεινό αντικείμενο σε σχήμα ημισελήνου ή πτέρυγας. Παρατηρώντας το μέσα από κιάλια οκταπλής μεγέθυνσης, ο Τζόνσον ανέφερε ότι το σκάφος αιωρούνταν ακίνητο για περίπου τρία λεπτά προτού ανέβει και απομακρυνθεί δυτικά προς το Πόιντ Μούγκου.

Αυτό που ξεχώρισε στον νεοαποχαρακτηρισμένο φάκελο είναι ότι ο Τζόνσον δεν ήταν μόνος. Την ακριβώς ίδια στιγμή, ένα πλήρωμα που πετούσε κοντά με αεροσκάφος WV-2 του Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε το ίδιο αντικείμενο από τον αέρα και έδωσε πανομοιότυπες περιγραφές για το σχήμα, τη θέση και την ξαφνική του άνοδο προς τη θάλασσα.

Ενημερωτικό σημείωμα της CIA κατέγραψε 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους»

Κατά την κορύφωση του κύματος θεάσεων ΑΤΙΑ (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο) του 1952, οι αναλυτές της CIA κατέγραψαν περίπου 1.500 αναφορές για «ιπτάμενους δίσκους» από το 1947.

Για να εξηγήσει το κύμα αυτό, η έκθεση της CIA παρέθεσε τέσσερις βασικές θεωρίες: εσφαλμένη αναγνώριση μετεωρολογικών μπαλονιών ή αεροσκαφών, φυσικές οπτικές ψευδαισθήσεις και ατμοσφαιρικά φαινόμενα, μυστικά σοβιετικά ή εγχώρια οπλικά προγράμματα και εξωγήινα σκάφη, σημειώνοντας ότι περίπου το 10% έως 20% των περιπτώσεων δεν μπορούσε να εξηγηθεί.

Σε συνοδευτικό υπόμνημα, ο διευθυντής της CIA, Γουόλτερ Μπ. Σμιθ, προειδοποίησε το Συμβούλιο Ψυχολογικής Στρατηγικής ότι ο ξαφνικός καταιγισμός αναφορών ενείχε κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και κινδύνους «ψυχολογικού πολέμου», καλώντας τους αξιωματούχους να εξετάσουν πώς οι αναφορές θα μπορούσαν να προκαλέσουν δημόσιο πανικό ή να αξιοποιηθούν από τη Σοβιετική Ένωση.

Επανειλημμένες θεάσεις δίσκων πάνω από σιλό πυρηνικών πυραύλων στη Μοντάνα

Στρατιωτικά αρχεία τεκμηριώνουν δεκαετίες ανεξήγητων αντικειμένων να αιωρούνται κοντά σε αμερικανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, με επίκεντρο μια εκτεταμένη έρευνα με την ονομασία «Project Northern Tier», η οποία κατέγραψε εκατοντάδες περιστατικά κοντά σε βάσεις πυρηνικών πυραύλων της Στρατηγικής Αεροπορικής Διοίκησης κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ–Καναδά.

Η Αεροπορική Βάση Malmstrom στη Μοντάνα ξεχωρίζει στα αρχεία για επανειλημμένες θεάσεις φωτεινών δίσκων και παράξενων φώτων ακριβώς πάνω από τα πεδία πυρηνικών πυραύλων της.

Σε ξεχωριστό ιστορικό φάκελο της 13ης Οκτωβρίου 1957, δύο έφηβοι ανέφεραν ότι είδαν ένα ασημόγκριζο σκάφος σε σχήμα καμπάνας που παρήγαγε βόμβο, κοντά στον πυρηνικό σταθμό Enrico Fermi στην κομητεία Μονρόε του Μίσιγκαν, προσθέτοντας ακόμη ένα στοιχείο σε ένα μοτίβο θεάσεων γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις που φτάνει πίσω στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου.

Πέντε ψαράδες εντόπισαν ένα παράξενο αντικείμενο ανοιχτά του Μάρθας Βίνγιαρντ το 1957

Σε οκτασέλιδη Έκθεση Πληροφοριών Αεροπορίας με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 1957, στρατιωτικοί ερευνητές κατέγραψαν ένα περιστατικό που ανέφερε μια πενταμελής παρέα ψαράδων ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης, περίπου 800 γιάρδες (περίπου 730 μέτρα) από το Μάρθας Βίνγιαρντ και ένα έως δύο μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά του Γουντς Χολ.

Ο φάκελος περιλαμβάνει ένα χειρόγραφο σκίτσο και κατάθεση μάρτυρα που περιγράφουν λεπτομερώς το σχήμα, τη θέση και την κίνηση του αγνώστου ταυτότητας αντικειμένου πάνω από το νερό, όπως παρατηρήθηκε από το σκάφος, προσθέτοντας μια σπάνια παράκτια θαλάσσια θέαση στα αρχεία του Ψυχρού Πολέμου.

Εν ενεργεία στρατιωτικοί στάλθηκαν στο Skinwalker Ranch της Γιούτα

Αρχεία του προγράμματος επιβεβαιώνουν ότι εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό εστάλη στο διαβόητο ράντσο Skinwalker στη Γιούτα στο πλαίσιο του προγράμματος Εφαρμογών Προηγμένων Αεροδιαστημικών Οπλικών Συστημάτων (AAWSAP) του Πενταγώνου, ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έκθεση σημειώνει ότι μια προηγούμενη εξαετής μελέτη στο κτήμα, μεταξύ 1996 και 2002, είχε καταγράψει περίπου 70 ανεξήγητα περιστατικά, οδηγώντας τους αναδόχους να στείλουν τρεις στρατιωτικούς ερευνητές μαζί με έναν σύμβουλο του προγράμματος στο ράντσο από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2009.

Την πρώτη νύχτα, η ομάδα περπάτησε πεζή κοντά σε μια συστάδα δέντρων με προσανατολισμό βορρά–νότου και αισθάνθηκε μια ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 5 βαθμούς να έρχεται από τα αριστερά της, ενώ ο αέρας πίσω της παρέμενε αισθητά θερμότερος. Ένας σύμβουλος ρώτησε αν επρόκειτο για «φαινόμενο τύπου πόλτεργκαϊστ», ενώ ένας άλλος παρατήρησε ότι οι τρίχες στον αυχένα του είχαν σηκωθεί και τα πόδια του ένιωθαν βαριά, μια δυσοίωνη αίσθηση που εξαφανίστηκε μόλις επέστρεψαν προς την κύρια κατοικία.

Αργότερα κατά τη διάρκεια της αποστολής, χρησιμοποιώντας διόπτρες νυχτερινής όρασης 3ης γενιάς, οι παρατηρητές εντόπισαν μια φωτεινή, αιωρούμενη πηγή φωτός. Ωστόσο, όταν συνέκριναν τις σημειώσεις τους, και οι τέσσερις εκπαιδευμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν εντελώς διαφορετικά σχήματα: έναν κύκλο, ένα οβάλ, ένα ορθογώνιο και έναν ρόμβο.

Πρόταση αναδόχου για δημόσια φόρουμ ΑΤΙΑ με την παραδοχή ότι οι εξωγήινοι είναι υπαρκτοί

Μέσα στην έκθεση προόδου της Bigelow Aerospace, μια πρόταση με την ονομασία «Project Forum» περιέγραφε σχέδια για τη διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων σε πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας με στόχο την ευρύτερη αποδοχή των αγνώστων εναέριων φαινομένων.

Βάσει του σχεδίου, οι συντονιστές των εκδηλώσεων θα αντιμετώπιζαν την ύπαρξη ΑΤΙΑ και εξωγήινων επισκέψεων ως δεδομένο γεγονός, δίνοντας ρητές οδηγίες στους ομιλητές ότι το κατά πόσο το φαινόμενο είναι πραγματικό «ΔΕΝ αποτελεί θέμα προς συζήτηση σε κανένα από τα πάνελ».

Αντιθέτως, οι προτεινόμενες συνεδρίες επρόκειτο να επικεντρωθούν στο πώς θα πρέπει να αντιδράσουν η κυβέρνηση και το κοινό, πλαισιώνοντας το ζήτημα γύρω από την εθνική ασφάλεια και την επιστημονική μελέτη, κρατώντας παράλληλα τα σκεπτικιστικά επιχειρήματα εκτός σκηνής. Τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δεν περιέχουν καμία ένδειξη ότι το Πεντάγωνο ενέκρινε ή πραγματοποίησε ποτέ αυτά τα φόρουμ.

Η μυστική λίστα περιορισμένης πρόσβασης («Bigoted List») του γερουσιαστή Χάρι Ριντ

Στις 24 Ιουνίου 2009, ο τότε ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Χάρι Ριντ, απέστειλε εμπιστευτική επιστολή στον υφυπουργό Άμυνας Γουίλιαμ Λιν Γ΄, προειδοποιώντας ότι το πρόγραμμα είχε αποκαλύψει «εξαιρετικά ευαίσθητα, μη συμβατικά ευρήματα που σχετίζονται με την αεροδιαστημική» και ζητώντας να κλειδωθεί υπό αυστηρή μυστικότητα «μαύρου προϋπολογισμού», με πρόσβαση περιορισμένη σε μόλις 14 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Πεντάγωνο αντέδρασε σθεναρά. Στις 13 Νοεμβρίου 2009, η αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA), Λετίσια Λονγκ, απέρριψε επισήμως το αίτημα, κρίνοντας ότι μη διαβαθμισμένη επιστημονική έρευνα δεν μπορούσε νομικά να αποκρυφτεί υπό αυτούς τους κανόνες μυστικότητας, ενώ η ηγεσία της DIA έγραψε σε υπόμνημα του Δεκεμβρίου 2010 ότι το έργο του αναδόχου ήταν «περιορισμένης αξίας για τη DIA».

Σχέδια για υπόγειο θησαυροφυλάκιο στη Νεβάδα για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού»

Τον Μάιο του 2009, η Bigelow Aerospace εκπόνησε αρχιτεκτονικά σχέδια για ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο από σκυρόδεμα επιφάνειας 5.000 τετραγωνικών ποδιών (περίπου 465 τ.μ.) στο συγκρότημά της στο Βόρειο Λας Βέγκας, σχεδιασμένο να βρίσκεται 15 έως 20 πόδια (4,5 έως 6 μέτρα) κάτω από την επιφάνεια της ερήμου, με τοίχους πάχους 3 ποδιών (σχεδόν 1 μέτρου) και βαριές ατσάλινες πόρτες.

Αρχεία του αναδόχου ανέφεραν ότι η εγκατάσταση προοριζόταν για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού» που θα αποκτούνταν —τα οποία στην έκθεση περιγράφονται ως ανακτημένος εξοπλισμός και βιολογικά δείγματα, αν και τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δεν περιέχουν καμία καταγραφή ότι το θησαυροφυλάκιο κατασκευάστηκε ποτέ.