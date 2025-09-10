Νέα δεδομένα δημιουργεί η επίθεση του Ισραήλ με στόχο στελέχη της Χαμάς εντός του Κατάρ. Δεδομένου του ότι αυτά τα στελέχη βρισκόντουσαν στη χώρα για συνομιλίες με ισραηλινούς διαπραγματευτές, υπό τις προτροπές των ΗΠΑ, η «μπάλα» πλέον παίρνει και τον Ντόναλντ Τραμπ που καλείται να απολογηθεί για τις ενέργειες της συμμάχου του, που όχι μόνο δείχνει απρόθυμη να διαπραγματευτεί αλλά και έτοιμη να παραβιάσει κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου.

Με δέκα μαχητικά αεροσκάφη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε επίθεση σε κτίριο όπου βρισκόταν ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Η Χαμάς ανέφερε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του γιου του εξόριστου ηγέτη της στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια. Ανέφερε ότι η κορυφαία ηγεσία της, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας διαπραγματεύσεων, επέζησε. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ένας αξιωματούχος ασφαλείας του Κατάρ.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Σύνοδος της Φωτιάς», προκάλεσε πολιτική αναστάτωση στις ΗΠΑ. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την ενέργεια «μονομερή επίθεση σε κυρίαρχο κράτος» και τόνισε πως δεν εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα ούτε του Ισραήλ ούτε των ΗΠΑ. Ωστόσο, η γραμματέας Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ, άφησε ανοιχτό περιθώριο στήριξης, λέγοντας ότι η εξουδετέρωση της Χαμάς παραμένει ένας «νόμιμος και σημαντικός στόχος».

צביקה מור, אביו של איתן שחטוף בעזה: “בטוח שהיום אני קרוב הרבה יותר לחבק את הבן שלי. גאה כאזרח ישראלי בכוחות הביטחון על הביצוע המדויק”#משדר_מיוחד@amirivgi pic.twitter.com/5KF3kx9wxM — C14 (@C14_news) September 9, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την κατάσταση, δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος με τις εξελίξεις, ενώ είχε άμεσες επικοινωνίες τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου όσο και με τον εμίρη του Κατάρ. Ο τελευταίος καταδίκασε σκληρά την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κρατική τρομοκρατία», και τόνισε πως η Ντόχα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας της.

Η κυβέρνηση Τραμπ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις ισραηλινών επιθέσεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι ενημερώθηκαν για την επιχείρηση την ώρα που τα ισραηλινά F-16 είχαν ήδη απογειωθεί, ενώ το Κατάρ ειδοποιήθηκε μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσης. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι προσπάθησε να προειδοποιήσει την Ντόχα μέσω του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, αλλά ήταν ήδη αργά.

Οι αεροπορικές επιδρομές απειλούν να τερματίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονταν στο Κατάρ σχεδόν δύο χρόνια για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ο Καταριανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει μετά την επίθεση, ενώ αναλυτές θεωρούν ότι και η Αίγυπτος θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, αν και με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.

⚡️🚨🚨 Qatar : Local sources: 6 powerful simultaneous explosions in Doha “Reuters”: Smoke rising in the sky of Katara area in Doha A series of explosions in Katara neighborhood in Doha pic.twitter.com/OGAoYIfgzr — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 9, 2025

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ προς την Ντόχα ότι δεν θα επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό, Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, ακόμη και εντός Κατάρ. «Αν δεν τους πετύχαμε τώρα, θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ.

Η διεθνής κοινότητα αντέδρασε έντονα στην επίθεση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Καναδός ομόλογός του Μαρκ Κάρνεϊ, καθώς και κυβερνήσεις της Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Μαλαισίας, Μαλδίβων, Ινδονησίας και Πακιστάν καταδίκασαν το πλήγμα, κάνοντας λόγο για παραβίαση κυριαρχίας, απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης. Η Ινδία, αν και δεν καταδίκασε ευθέως την επιχείρηση, εξέφρασε βαθιά ανησυχία και κάλεσε όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση.