Οι επιζώντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, οι οποίοι υπέστησαν εκτεταμένα θερμικά εγκαύματα, υποβάλλονται σε καινοτόμο θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στη χρήση αυτόλογων, εργαστηριακά καλλιεργημένων δερματικών μοσχευμάτων. Η μέθοδος στοχεύει στη βελτιστοποίηση της επούλωσης, στη μείωση των επιπλοκών και στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων λειτουργικών και αισθητικών αποτελεσμάτων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μπαρ Le Constellation κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, την 1η Ιανουαρίου 2026, προκαλώντας τον θάνατο 40 ατόμων και τον τραυματισμό 119.

Από αυτούς, εκτιμάται ότι 80 έως 100 ασθενείς υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, σε πολλές περιπτώσεις καλύπτοντας ποσοστό άνω του 60% της συνολικής επιφάνειας σώματος. Τέτοιου βαθμού εγκαυματικές κακώσεις συνιστούν εξαιρετικά σύνθετες κλινικές καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν πολυεπίπεδη χειρουργική αντιμετώπιση, μακροχρόνια νοσηλεία και εκτεταμένη αποκατάσταση.

Καινοτόμος βιοτεχνολογική προσέγγιση στην αποκατάσταση του δέρματος

Για την αντιμετώπιση των πλέον βαρέως πασχόντων ασθενών που διακομίστηκαν σε εξειδικευμένα κέντρα της Ζυρίχης, οι θεράποντες ιατροί αξιοποιούν μια προηγμένη τεχνολογία ιστικής μηχανικής, αποτέλεσμα πολυετούς βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η προσέγγιση βασίζεται στην καλλιέργεια ζώντος ανθρώπινου δέρματος από αυτόλογα κύτταρα των ίδιων των ασθενών.

Το δερματικό μόσχευμα, γνωστό ως denovoSkin, αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (UZH). Το 2017, η βιοτεχνολόγος Δρ. Ντανιέλα Μαρίνο συνίδρυσε την εταιρεία Cutiss, με σκοπό τη μεταφορά της συγκεκριμένης τεχνολογίας από το ερευνητικό εργαστήριο στην κλινική εφαρμογή.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους, τα οποία συχνά οδηγούν σε έντονες ουλοποιήσεις, συσπάσεις και λειτουργικούς περιορισμούς, το denovoSkin αποτελεί ένα πλήρους πάχους, δι-στρωματικό μόσχευμα (επιδερμίδα και χόριο). Χαρακτηρίζεται από αυξημένη ελαστικότητα και τη δυνατότητα προσαρμογής και ανάπτυξης παράλληλα με τον ασθενή, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Όπως επισημαίνει η Δρ. Μαρίνο, διευθύνουσα σύμβουλος της Cutiss, το μόσχευμα παράγεται στο εργαστήριο από ένα ελάχιστο δείγμα υγιούς δέρματος μεγέθους γραμματοσήμου, το οποίο λαμβάνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Επειδή το τελικό προϊόν αποτελείται αποκλειστικά από αυτόλογα κύτταρα, ο κίνδυνος ανοσολογικής απόρριψης είναι πρακτικά μηδενικός, μειώνοντας σημαντικά τις επιπλοκές της επούλωσης.

Μακροχρόνια κλινικά δεδομένα από εφαρμογές σε εγκαύματα και επανορθωτική χειρουργική δείχνουν ότι τα μοσχεύματα denovoSkin επιτυγχάνουν ασφαλές κλείσιμο των τραυμάτων, διατηρούν τη βιωσιμότητα του δέρματος και οδηγούν σε σαφώς βελτιωμένη ποιότητα ουλών σε σύγκριση με τις καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές.

Η εταιρεία είναι σε θέση να παράγει πολλαπλά μοσχεύματα επιφάνειας έως 50 τετραγωνικών εκατοστών το καθένα, εντός χρονικού διαστήματος περίπου τεσσάρων εβδομάδων.

Κλινική αξιολόγηση και προοπτικές ευρείας εφαρμογής

Η θεραπεία βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο κλινικής αξιολόγησης. Κλινική δοκιμή Φάσης 3, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, περιλαμβάνει ενήλικους και εφήβους ασθενείς με εγκαύματα και διεξάγεται σε 20 εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ελβετία.

Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε ευρύτερο πληθυσμό, αποτελώντας κρίσιμο βήμα για τη ρυθμιστική έγκριση και τη μελλοντική καθιέρωσή της στην κλινική πράξη. Όπως τονίζει η Δρ. Μαρίνο, η ολοκλήρωση των δεδομένων Φάσης 3 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αδειοδότηση της θεραπείας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας.

