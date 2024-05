Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στο Παρίσι, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, για να διαδηλώσουν εναντίον των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Ράφα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Place de la République, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας, ήταν γεμάτη κόσμο. Στο άγαλμα στο κέντρο της τοποθετήθηκαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό που ανέγραφε «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Massive #PALESTINE Protests in #Paris , #France Massive protests have been taking place for the 2nd day now,overwhelm Place de la République square in central Paris #AllEyesOnRafah #FreePalestine #WeAreAllGaza #GazaGenocide #ZionistTerrorism #NIKKI #USACrime #Israel #Netanyahu pic.twitter.com/TJm7tIZUeJ

Περίπου 4.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, κατά υπολογισμούς της αστυνομίας.

Thousands of protesters overwhelm Place de la République square in central Paris, France, in a massive show of solidarity with the Palestinian people and their resistance of Israeli genocide. pic.twitter.com/F8A4DWkvQL

— The News Room (@TheNewsRoom0) May 29, 2024