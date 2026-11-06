Νέα δήμαρχος του Λος Άντζελες αναδείχθηκε η 45χρονη Νίθια Ράμαν, επικρατώντας της απερχόμενης δημάρχου Κάρεν Μπας στις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε επίσημα την Πέμπτη (5/11), όταν η 73χρονη Μπας αναγνώρισε την ήττα της και επικοινώνησε με τη νικήτρια για να την συγχαρεί.

Η Ράμαν, μέχρι πρότινος δημοτική σύμβουλος και προβεβλημένο στέλεχος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, αυτοπροσδιορίζεται ως «δημοκρατική σοσιαλίστρια» και έχει την υποστήριξη της οργάνωσης Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής (DSA).

Με βάση τα δεδομένα της καταμέτρησης έως το απόγευμα της Πέμπτης (05/11), η Ράμαν συγκέντρωσε ποσοστό 52,7%, αφήνοντας πίσω της με 47,3% την Κάρεν Μπας, η οποία βρισκόταν στο τιμόνι της πόλης από το 2022.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος δήλωσε: «Λος Άντζελες, με τιμά βαθιά το ότι θα γίνω η επόμενη δήμαρχός σου», προσθέτοντας για τις άμεσες προτεραιότητές της: «Η δουλειά ξεκινά τώρα, ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε προσιτά ακίνητα για τους πολίτες, πάρκα όπου θα μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας.Αγαπώ αυτήν την πόλη και τους κατοίκους τους, ανυπομονώ να αρχίσω, μαζί σας, να οικοδομώ καλύτερο μέλλον».

Los Angeles, I am deeply honored to be your next mayor. I just spoke with Mayor Bass and expressed my deepest gratitude for her leadership and decades of service. Los Angeles would not be the city it is today without her. I love this city. I believe in its people. The work ahead will be hard, and change will take time. And together, we are going to build a future as extraordinary as the city we call home. Thank you, LA. Let’s get to work. — Nithya Raman (@nithyavraman) November 5, 2026

Στεγαστική κρίση και πυρκαγιές

Η εκλογική επικράτηση της Ράμαν βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην κινητοποίηση των νεότερων ψηφοφόρων, οι οποίοι πιέζονται από το δυσβάσταχτο κόστος ζωής και στέγασης στο Λος Άντζελες, απορρίπτοντας ως ανεπαρκείς τις προσεγγίσεις των μετριοπαθών Δημοκρατικών.

Στον αντίποδα, η πορεία της Κάρεν Μπας στιγματίστηκε από έντονη δημόσια κριτική:

Για τους χειρισμούς της διοίκησής της στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.

Για τη μη ανάσχεση της χρόνιας στεγαστικής κρίσης στη δεύτερη πολυπληθέστερη μητρόπολη των ΗΠΑ, η οποία προετοιμάζεται παράλληλα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε την πρώτη εκλογική ήττα στην πολιτική σταδιοδρομία της Μπας, πρώην μέλους του Κογκρέσου. Αξίζει να σημειωθεί πως στις προκριματικές του Ιουνίου η Μπας είχε προηγηθεί με 34,27% έναντι 29,02% της Ράμαν, η οποία αρχικά είχε δηλώσει πως θα στήριζε την επανεκλογή της προκατόχου της πριν αποφασίσει να κατέλθει αυτόνομα.

Ενίσχυση της σοσιαλιστικής πτέρυγας στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις

Η επικράτηση της Νίθια Ράμαν επιβεβαιώνει την ανοδική δυναμική της δημοκρατικής σοσιαλιστικής πτέρυγας στους κορυφαίους μητροπολιτικούς δήμους των ΗΠΑ. Στον ίδιο πολιτικό χώρο εντάσσονται ήδη ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, καθώς και η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Τζάνις Λούις Τζορτζ.

Από την πλευρά της, η Κάρεν Μπας δεσμεύτηκε για ομαλή διαδοχή, αναφέροντας στη δήλωσή της: «Αν και δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ελπίζαμε, οι κάτοικοι του Λος Άντζελες μίλησαν.Τηλεφώνησα στη δημοτική σύμβουλο Νίθια Ράμαν για να τη συγχαρώ για τη νίκη της, και δεσμεύτηκα να εγγυηθώ ομαλή μεταβίβαση χωρίς εντάσεις».