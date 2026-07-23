Δημοσιογράφος γνωστός για τις επικριτικές θέσεις του έναντι των τοπικών αρχών στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, δολοφονήθηκε χθες Τετάρτη (22/7) σε εστιατόριο, ανακοίνωσαν οι αρχές και η εισαγγελία.

Ο Φρανσίσκο Αλεχάντρο Λέιβα Αγκιλάρ (Φωτό), πρώην διευθυντής τοπικού τηλεοπτικού σταθμού και πολιτικός χρονικογράφος σε ψηφιακές εκδόσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους την ώρα που έτρωγε σε υπαίθριο χώρο στην κοινότητα Σαν Πάμπλο Έτλα, διευκρίνισε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην εισαγγελία.

En México, sicarios ejecutaron en Oaxaca al periodista Alejandro Leyva cuando almorzaba en un puesto callejero, denunciaba la colusión del gobierno con el Narco. pic.twitter.com/Vf8HSy1PWa — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 22, 2026

⚫️ MÉXICO 🇲🇽 | Callan a un crítico más del gobierno morenista. El reconocido periodista, Alejandro Leyva Aguilar, en ataque directo, fue asesinado en el fraccionamiento ‘La Esmeralda’ ubicado en el municipio de San Pablo Etla, #Oaxaca; sus publicaciones con soporte periodístico:… pic.twitter.com/uGljHZI2cw — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) July 23, 2026

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), πρόκειται για τον έβδομο δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε στο Μεξικό μέσα στο 2026.

🚨 Medios locales informan que hombres armados atacaron al comunicador en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla.https://t.co/qqAwHSxaey — Forbes México (@Forbes_Mexico) July 23, 2026

Ο κυβερνήτης στην Οαχάκα Σαλομόν Χάρα καταδίκασε μέσω X τη δολοφονία του δημοσιογράφου, «επικριτή» της κυβέρνησής του, τονίζοντας πως πάντα σεβόταν «το δικαίωμά του να αμφισβητεί» τους πολιτικούς και να «εκφράζεται ελεύθερα».

Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico. Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) July 22, 2026

Δημοσιογράφος ειδικευμένος σε ζητήματα ασφαλείας δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία Πουέμπλα (κεντρικά)· και, στις αρχές Ιουλίου, η διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης που είχε απαχθεί στις αρχές Ιουνίου επιβεβαιώθηκε πως δολοφονήθηκε στη Βερακρούς (ανατολικά).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη της χώρας ως μιας από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης, πέραν εμπόλεμων ζωνών.

Κατά τους αριθμούς των RSF, το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι στη χώρα. Από το 1994, η οργάνωση καταμετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.