Αναφορές κάνουν λόγο για δυνατή έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στη Λάρνακα.

Σημειώνεται ότι σε μικρή απόσταση βρίσκεται η βρετανική βάση της Δεκέλειας, μία από τις δύο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

أنباء عن سماع دوي انفجارات في قبرص #الحدث_عاجل — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) March 2, 2026

Η περιοχή τελεί υπό βρετανική διοίκηση από το 1960 και περιλαμβάνει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης, αποτελώντας στρατηγικό σημείο στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Χθες σημειώθηκε έκρηξη στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, κοντά στη Λεμεσό

Εχθές σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα (02/03) στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, κοντά στη Λεμεσό, προκαλώντας συναγερμό στις βρετανικές δυνάμεις, που σταθμεύουν στην Κύπρο. Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ είχε προηγηθεί κήρυξη «κατάστασης ασφαλείας» λόγω σοβαρής απειλής.

BREAKING: 🇨🇾🇮🇷🇬🇧 Explosion near UK base in Cyprus Sources confirm blast with damage and casualties unclear – Daily Mail pic.twitter.com/gYTWbfHVo7 — Megatron (@Megatron_ron) March 1, 2026

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δήλωσε την Δευτέρα (2/3) ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε ολόκληρη την Κύπρο και έχει εκτοξεύσει «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν του έχουν επιτεθεί».

Υποστήριξε ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές και όσων βρίσκονται σε διέλευση.

Είπε ακόμη ότι το Ιράν έχει χτυπήσει αεροδρόμια και ξενοδοχεία, όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι πολύ ανησυχητικό για ολόκληρο το Κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε.

Λόγω αντιδράσεων που είχε δεχτεί, διέψευσε βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά.

Η κατάσταση όμως είναι ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η δήλωση ενός ανώτατου αξιωματούχου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με την οποία απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ που επικαλούνται τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μεταδίδει το Πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Δύο φρεγάτες και δύο πολεμικά αεροσκάφη έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο, προκειμένου να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα του νησιού. Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις με την επίθεση των Ιρανικών drones σε βρετανικές βάσεις στο νησί, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και δύο ζεύγη F-16 Viper αναμένεται εντός του επόμενου 24ωρου, να βρίσκονται στην περιοχή.

Στρατιωτικές πηγές και πηγές της αμυντικής βιομηχανίας, αναφέρουν στην «Ζούγκλα» πως η επιλογή της αποστολής αυτής της Task Force είναι ταυτόχρονα συνδυασμός ισχυρής δυνατότητας κάλυψης των αναγκών αεράμυνας του νησιού, κυρίως από βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και από τα drones τύπου «SHAHED», τα οποία κατασκευάζει το Ιράν.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, η φρεγάτα «Κίμων» έχει τη δυνατότητα να αναχαιτίσει, εάν χρειαστεί, ακόμα και βαλλιστικό πύραυλο, ενώ διαθέτει και πολύ καλό σύστημα ανίχνευσης. Από την άλλη πλευρά, η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» φέρει πάνω της, μεταξύ άλλων, το σύστημα anti – drone «Κένταυρος», το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει και να αναχαιτίζει drone σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Άλλωστε η επιχειρησιακή δυνατότητα του συγκεκριμένου συστήματος έχει επαληθευτεί σε επιχειρήσεις της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, κατά drones των Χούθι.

Όσον αφορά στα μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να έχουν ρόλο κυρίως στις περιπολίες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εάν χρειαστεί, μπορούν να αναχαιτίσουν ακόμα και πυραύλους.

Να σημειωθεί ότι αντιπυραυλική προστασία διαθέτει και η φρεγάτα «ΨΑΡΑ». Σημειώνεται πως η Ελλάδα για πρώτη φορά μεταπολεμικά, εμπλέκεται σε ένα θέατρο πολέμου, έστω χωρίς άμεση επαφή με την γραμμή αντιπαράθεσης, που δηλώνει διπλωματικά και στρατιωτικά πως είναι παρούσα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.