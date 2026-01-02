Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, αναζωπυρώθηκε στις 1 Ιανουαρίου 2026, με νέα έκρηξη που προκάλεσε ροή λάβας στη Βάλε ντελ Μπόβε, μια φυσική κοιλάδα του ηφαιστείου. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), η ροή λάβας ξεκίνησε από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000–2.100 μέτρων και κατευθύνθηκε προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας στα 1.500 μέτρα.

 


Η δραστηριότητα καταγράφηκε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου, και οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, δείχνουν τη λάβα να κατεβαίνει αργά μέσα στη Βάλε ντελ Μπόβε, μια περιοχή που λειτουργεί ως φυσικό φράγμα, περιορίζοντας την εξάπλωση της λάβας.

 

Οι τοπικές Αρχές δήλωσαν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν απειλές για κατοικημένες περιοχές, καθώς η λάβα παραμένει περιορισμένη στην ενδοχώρα της κοιλάδας. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από επιστήμονες και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα στις υποδομές.

Η Αίτνα, γνωστή για τη συχνή ηφαιστειακή της δραστηριότητα, συνεχίζει να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

