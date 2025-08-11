Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, επανήλθε με νέα δραστηριότητα, προκαλώντας ανησυχία, αλλά και αυξημένη επιτήρηση από τις Αρχές.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), διαπιστώθηκε νέα ροή λάβας που ξεκίνησε από στόμιο στη νότια πλευρά της Bocca Nuova, σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων.

Η λάβα κινείται με κατεύθυνση προς τον νότο, ενώ ειδικά συνεργεία του Ινστιτούτου βρίσκονται ήδη στο σημείο για μετρήσεις και αξιολόγηση της κατάστασης.

Παρά τη δραστηριότητα στην επιφάνεια, οι σεισμολόγοι δεν έχουν εντοπίσει αξιόλογες αλλαγές στον τομέα της σεισμικής δραστηριότητας.

Η πηγή του ηφαιστειακού «ξεσπάσματος» φαίνεται να εντοπίζεται στα 2.800 μέτρα, ανάμεσα στον κρατήρα Voragine και τον βορειοανατολικό κρατήρα (Nord-Est).

Επιφυλακή των Αρχών – Πορτοκαλί συναγερμός

Εξαιτίας της συνέχισης της δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί συναγερμός από το σύστημα VONA, που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της αεροπλοΐας σε σχέση με ηφαιστειακά φαινόμενα. Παρ’ όλα αυτά, το αεροδρόμιο της Κατάνια λειτουργεί κανονικά, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να είναι έτοιμες να παρέμβουν αν καταστεί απαραίτητο.