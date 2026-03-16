Γραπτό διάταγμα που αποδίδεται στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι που είχαν διοριστεί απευθείας από τον δολοφονημένο πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, θα παραμείνουν στις θέσεις τους, χωρίς να απαιτείται ανανέωση του διορισμού τους.

In response to the inquiry of some managers and officials of institutions who were directly appointed by the Martyred Leader (may God sanctify his pure soul), I hereby announce that none of their appointments require renewal for the time being. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 16, 2026

Συγκεκριμένα, σε διάταγμα που εκδόθηκε τη Δευτέρα (16/3), και μεταδίδει το Iran International, αναφέρεται:

«Σε απάντηση σε ερώτημα ορισμένων διευθυντών και αξιωματούχων θεσμών που διορίστηκαν απευθείας από τον «Μαρτυρικό Ηγέτη» (ο Θεός να αγιάσει την αγνή ψυχή του), ανακοινώνω ότι προς το παρόν καμία από τις τοποθετήσεις τους δεν χρειάζεται ανανέωση. Θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής εκείνης της εξέχουσας προσωπικότητας».