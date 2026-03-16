Γραπτό διάταγμα που αποδίδεται στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι που είχαν διοριστεί απευθείας από τον δολοφονημένο πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, θα παραμείνουν στις θέσεις τους, χωρίς να απαιτείται ανανέωση του διορισμού τους.

 

 

Συγκεκριμένα, σε διάταγμα που εκδόθηκε τη Δευτέρα (16/3), και μεταδίδει το Iran International, αναφέρεται:

«Σε απάντηση σε ερώτημα ορισμένων διευθυντών και αξιωματούχων θεσμών που διορίστηκαν απευθείας από τον «Μαρτυρικό Ηγέτη» (ο Θεός να αγιάσει την αγνή ψυχή του), ανακοινώνω ότι προς το παρόν καμία από τις τοποθετήσεις τους δεν χρειάζεται ανανέωση. Θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής εκείνης της εξέχουσας προσωπικότητας».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μοτζτάμπα Χαμενεΐ