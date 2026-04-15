Πυροβολισμοί ακούστηκαν σε γυμνάσιο στο Καχραμανμαράς της νότιας Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες και πιθανότατα νεκροί. Σύμφωνα με αναφορές, πυροβολισμοί ακούστηκαν στο γυμνάσιο Ayşel Çalık στην περιοχή Onikişubat.

Ο δημοσιογράφος του CNN Türk, Burak Emek, ανέφερε ότι “μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μπροστά από το σχολείο, έγινε κλήση στο 112 του Καχραμανμαράς. Πολλά ασθενοφόρα και αστυνομικές ομάδες στάλθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί με το όπλο του. Οι αρχικές πληροφορίες από την περιοχή δείχνουν ότι υπάρχουν τραυματίες.”

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, ανέφερε ότι σημειώθηκε ένοπλη επίθεση και ότι υπάρχουν τραυματίες.